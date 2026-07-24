O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região tem ampliado sua atuação muito além das campanhas salariais e negociações coletivas. Sob a presidência de Wagner da Silveira, o Juca, a entidade investe em qualificação profissional, saúde, assistência jurídica, lazer e projetos sociais voltados aos trabalhadores e suas famílias. Em entrevista, o presidente faz um panorama da situação atual da categoria, fala sobre os desafios da indústria diante das novas tecnologias, destaca os serviços oferecidos pelo sindicato e defende o fortalecimento do diálogo entre trabalhadores, empresas e poder público como caminho para o desenvolvimento do setor metalúrgico e da região.

Como o senhor avalia a situação dos metalúrgicos de Piracicaba e região atualmente? Quais são as principais demandas da categoria Piracicaba e região são referências quando o assunto é o setor metalúrgico. Seguimos com forte atuação em nosso polo industrial e sempre com perspectivas da vinda de novas empresas. Isso se dá por várias razões, nosso Sindicato está sempre presente na vida dos trabalhadores, em diálogo com as empresas, a cidade também sabe acolher, estrategicamente estamos bem localizados e como já disse, somos referência para o setor.

Hoje, nossa maior necessidade é mesmo capacitar a mão de obra. Nosso Sindicato oferece Convênio Estudantil para descontos nos estudos, temos momentos formativos, como o Encontro dos Cipeiros e Café com RH. E estamos sempre na busca de mais oportunidades para oferecer o melhor ao trabalhador.

Quais são hoje os serviços que o Sindicato oferece aos trabalhadores além da atuação nas campanhas salariais e negociações coletivas Sempre reforço que a diretoria atua dentro e fora das empresas. Nós pensamos no todo, inclusive na saúde do trabalhador, oferecendo ao nosso associado sem custo adicional, o serviço odontológico de excelência, que no ano passado realizou 55.000 atendimentos. Além de médicos, psicólogos e nutricionistas com valores acessíveis. E ainda, um Clube Recreativo que hoje temos o orgulho de dizer que é o maior da cidade e região em espaço territorial, em número de eventos, atividades de lazer e esportivas. Nosso Clube no ano passado, teve 94 times de futebol inscritos, se tornou destaque até mesmo na mídia. Mesmo não sendo obrigatório desde a Reforma Trabalhista, mantivemos o departamento de homologação para atendimento aos trabalhadores e empresas, isso garante a todas as partes mais segurança e transparência, fazendo assim, com que os direitos trabalhistas sejam respeitados. Neste departamento, mesmo não obrigatório pela lei, realizamos 1.880 conferências, no ano de 2025. A CIPAA também merece destaque. Estamos nas empresas para fazer valer a Convenção Coletiva, que é fruto do nosso trabalho. A diretoria acompanha todo o trâmite eleitoral e também as ações que são desenvolvidas. Gosto de apresentar números, porque traduzo isso em vidas. Por isso, com mais essa ação tivemos no ano passado mais de 25 mil vidas impactadas com ações de segurança. Outro departamento em forte atuação é o jurídico que garantiu em pagamentos de processos trabalhistas, aposentadorias e ações acidentárias, o valor de R$ 16 milhões. Também não posso me esquecer do Centro de Apoio ao Trabalhador, que funciona em nossa Sede, recebe os currículos e apenas no mês de junho deste ano, destinou cerca de 850 currículos para as empresas. Quando apresento dados/vidas são importantes para mantermos firmes o nosso propósito que é trabalhar em prol da categoria.