O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região tem ampliado sua atuação muito além das campanhas salariais e negociações coletivas. Sob a presidência de Wagner da Silveira, o Juca, a entidade investe em qualificação profissional, saúde, assistência jurídica, lazer e projetos sociais voltados aos trabalhadores e suas famílias. Em entrevista, o presidente faz um panorama da situação atual da categoria, fala sobre os desafios da indústria diante das novas tecnologias, destaca os serviços oferecidos pelo sindicato e defende o fortalecimento do diálogo entre trabalhadores, empresas e poder público como caminho para o desenvolvimento do setor metalúrgico e da região.
Como o senhor avalia a situação dos metalúrgicos de Piracicaba e região atualmente? Quais são as principais demandas da categoria Piracicaba e região são referências quando o assunto é o setor metalúrgico. Seguimos com forte atuação em nosso polo industrial e sempre com perspectivas da vinda de novas empresas. Isso se dá por várias razões, nosso Sindicato está sempre presente na vida dos trabalhadores, em diálogo com as empresas, a cidade também sabe acolher, estrategicamente estamos bem localizados e como já disse, somos referência para o setor.
Hoje, nossa maior necessidade é mesmo capacitar a mão de obra. Nosso Sindicato oferece Convênio Estudantil para descontos nos estudos, temos momentos formativos, como o Encontro dos Cipeiros e Café com RH. E estamos sempre na busca de mais oportunidades para oferecer o melhor ao trabalhador.
Quais são hoje os serviços que o Sindicato oferece aos trabalhadores além da atuação nas campanhas salariais e negociações coletivas Sempre reforço que a diretoria atua dentro e fora das empresas. Nós pensamos no todo, inclusive na saúde do trabalhador, oferecendo ao nosso associado sem custo adicional, o serviço odontológico de excelência, que no ano passado realizou 55.000 atendimentos. Além de médicos, psicólogos e nutricionistas com valores acessíveis. E ainda, um Clube Recreativo que hoje temos o orgulho de dizer que é o maior da cidade e região em espaço territorial, em número de eventos, atividades de lazer e esportivas. Nosso Clube no ano passado, teve 94 times de futebol inscritos, se tornou destaque até mesmo na mídia. Mesmo não sendo obrigatório desde a Reforma Trabalhista, mantivemos o departamento de homologação para atendimento aos trabalhadores e empresas, isso garante a todas as partes mais segurança e transparência, fazendo assim, com que os direitos trabalhistas sejam respeitados. Neste departamento, mesmo não obrigatório pela lei, realizamos 1.880 conferências, no ano de 2025. A CIPAA também merece destaque. Estamos nas empresas para fazer valer a Convenção Coletiva, que é fruto do nosso trabalho. A diretoria acompanha todo o trâmite eleitoral e também as ações que são desenvolvidas. Gosto de apresentar números, porque traduzo isso em vidas. Por isso, com mais essa ação tivemos no ano passado mais de 25 mil vidas impactadas com ações de segurança. Outro departamento em forte atuação é o jurídico que garantiu em pagamentos de processos trabalhistas, aposentadorias e ações acidentárias, o valor de R$ 16 milhões. Também não posso me esquecer do Centro de Apoio ao Trabalhador, que funciona em nossa Sede, recebe os currículos e apenas no mês de junho deste ano, destinou cerca de 850 currículos para as empresas. Quando apresento dados/vidas são importantes para mantermos firmes o nosso propósito que é trabalhar em prol da categoria.
Muitos trabalhadores conhecem o sindicato apenas pelas questões trabalhistas. Mas o trabalho é muito maior; fale sobre o atendimento e a estrutura oferecidos pela entidade? Além da sede localizada no centro de Piracicaba, temos a subsede de Rio das Pedras, que também conta com atendimentos odontológico e homologação. A subsede de Santa Terezinha, uma região bastante populosa, é voltado a saúde o trabalhador, com atendimentos odontológico, médico, psicológico e agora, com a parceria da Associação Flor da Vida, que realiza tratamento com cannabis medicinal. Estamos junto ao Flor da Vida há apenas uma semana e surpresos com a procura e o bem que conseguimos trazer para nossa Piracicaba. O Clube Recreativo é também de fundamental importância dentro dos nossos investimentos, temos espaços e eventos para atender todas as idades.
Realmente, quando olho para tudo isso, eu só sei agradecer o empenho da diretoria e dos nossos funcionários.
Como funciona o atendimento aos metalúrgicos que procuram o sindicato em busca de orientação jurídica, apoio ou solução para problemas no ambiente de trabalho? Nossa diretoria trabalha também na sede em plantão para esse tipo de apoio e atendimento. Assim, como nosso corpo de advogados. Temos também o canal de denúncia anônima que pode ser preenchido no nosso site www.metalpiracicaba.com.br.
Precisamos também que essas informações cheguem para que o Sindicato faça sua devida atuação. E preservamos o nome do trabalhador. O que precisamos são o nome da empresa e a situação, para que a diretoria possa buscar a solução.
O Sindicato investe em qualificação profissional e projetos sociais. Quais iniciativas o senhor destaca e quais os resultados obtidos até agora? A qualificação é tema desafiador nos tempos atuais. Por isso, consta em nosso calendário anual encontros, como o Encontro dos Cipeiros e Café com RH. Eventos gratuitos e com profissionais renomados no mercado. Essa é uma das formas de capacitar nossos trabalhadores. A previsão para esse ano é capacitar apenas com esses dois eventos cerca de 900 pessoas. Somos também parceiros da Escola de Manufatura, oferecida pela empresa Elring Klinger. Além de estarmos abertos a parcerias com as prefeituras de Piracicaba e as que fazem parte de nossa base. Somos sempre abertos a projetos sociais, e um de destaque é o Sorriso Cidadão.
O projeto odontológico Sorriso Cidadão é uma referência na região. Fale sobre isso... A história do projeto Sorriso Cidadão, trailer odontológico que leva atendimento as crianças da rede municipal de ensino de Piracicaba e região, e em período de recesso e férias escolares estende os atendimentos as corporações de segurança e entidades, irá completar neste ano 12 anos de serviços prestados gratuitamente. O projeto foi uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região, e conta com os apoiadores, Hyundai Motors do Brasil e Parque Automotivo de empresas sul-coreanas, parceiro colaborador, a Albusdente e o apoio das prefeituras de Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro e Rio das Pedras. O trabalho é mais uma referência e orgulho para nós. Em quase 12 anos, já ultrapassamos 80 mil atendimentos, são sorrisos sendo transformados.
Com a automação e a chegada de novas tecnologias às indústrias, quais profissões devem ganhar espaço e como o Sindicato está preparando os trabalhadores para essa nova realidade? A tecnologia se faz presente no setor há tempo, e claro que a previsão é sempre mais inovações. Nós ainda precisamos de mão de obra, como soldador e ferramenteiro. Mesmo com toda a tecnologia precisamos das pessoas. Nós estamos sempre nos atualizando e buscando novas alternativas para manter o profissional também atualizado.
Na sua avaliação, quais são os maiores desafios enfrentados hoje pela indústria de Piracicaba para continuar gerando empregos e atraindo investimentos? Precisamos urgente de mão de obra qualificada. Então, é importante saber, que precisamos de pessoas, o mercado conta com os investimentos em tecnologia, mas os profissionais têm ainda espaço.
O senhor costuma defender o diálogo entre trabalhadores, empresas e poder público. Como está essa relação atualmente? Há abertura para discutir as demandas da categoria? O diálogo é o caminho para abrir portas, e com isso, o trabalhador e toda a sociedade ganha. Isso nos permite crescer e também garantir espaço e respeito por onde passamos. Nossa relação é estreita com os setores, empresas e poder público. Isso faz parte da nossa história.
Na sua opinião, qual foi a principal conquista do Sindicato dos Metalúrgicos nos últimos anos e qual ainda é a maior luta da categoria?
Nós estamos sempre trabalhando por novas conquistas, o fim da escala 6X1 é um movimento sindical, do qual estamos inseridos. Quando falamos em Piracicaba e região, podemos salientar, que a entidade segue forte em seu propósito de levar o melhor ao trabalhador. A pandemia Covid-19 nos trouxe muitas dificuldades. Lembro-me como se fosse hoje, eu fechando a nossa sede, subsede de Rio das Pedras e o nosso Clube Recreativo. Os trabalhadores pediam a abertura do Clube para um espaço de lazer, diante de tantas perdas e acontecimentos. E nós, não tínhamos o que fazer. Eu segui trabalhando em casa, com o apoio da Alessandra minha esposa e de toda a minha família. Mas, haviam dias difíceis, sem a certeza se conseguiria manter toda estrutura tão merecida para os trabalhadores. E nós conseguimos manter, e ainda abrir, a subsede de Santa Terezinha. Novo passo, nova conquista. Nossa luta é seguir trabalhando, buscando sempre a excelência, não esquecer de onde viemos e ter o olhar atento e focado no bem estar do trabalhador.
O senhor afirma que o ano eleitoral exige atenção dos trabalhadores. Na sua avaliação, qual é hoje o principal compromisso que um candidato precisa assumir com a indústria e os metalúrgicos? Seja criterioso! Precisamos buscar candidatos que fortaleçam a indústria, a valorização do trabalho e o desenvolvimento sustentável de nossa região. Nisso inclui propostas para a qualificação de mão de obra, a vinda de novas empresas e incentivos para que o setor cresça.
Piracicaba é um dos principais polos industriais do Estado. O senhor acredita que a cidade está preparada para receber novos investimentos ou ainda faltam políticas públicas? Estamos prontos para receber. A cidade comporta e nosso Sindicato está de portas abertas para que o empresário conheça o nosso real papel, e que somos um parceiro forte e atuante.
Qual mensagem o senhor deixa para os metalúrgicos de Piracicaba e região? Eu tenho orgulho em dizer que sou metalúrgico. Hoje estou na presidência e carrego comigo, o ser metalúrgico com amor. Esses profissionais são grandes, sendo eles que transformam a matéria prima para levar ao mundo. E levam! Levam o nome da nossa cidade e de toda a região. Você trabalhador e sua força de trabalho, facilita a vida de muitas pessoas, que nem sequer imagina. Confesso que quando penso nessa força, me emociono, e ainda me da mais força para seguir. Seguir trilhando o caminho para buscar soluções e sempre o melhor para o trabalhador metalúrgico. Agradeço em nome da diretoria aos trabalhadores pela confiança. E acreditem, ainda teremos novas conquistas. Porque o trabalho do Sindicato, assim como o de vocês, segue com satisfação e com esperança de tempos melhores.