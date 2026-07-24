A estreia do XV de Novembro em Piracicaba na Copa Paulista de Futebol, neste sábado (25), pela segunda rodada da competição, já tem uma meta a ser atingida. A equipe recebe o Comercial, a partir das 18h, no estádio Barão da Serra Negra, em busca da liderança do Grupo 2 do torneio.

O Alvinegro empatou na estreia, fora de casa, sem gols, com o União São João, enquanto o time de Ribeirão Preto bateu em seus domínios o Noroeste por 2 a 0. Sendo assim, em caso de vitória na noite deste sábado, o XV assume a liderança, com quatro pontos, um mais que o Comercial.

Durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira (24), o técnico Fernando Marchiori lembrou o equilíbrio das equipes no Grupo 2 da Copa Paulista, destacou a força do adversário, que é uma camisa tradicional do interior de São Paulo e vem de vitória na primeira rodada, mas espera que a equipe confirme os três pontos em casa com a ajuda do torcedor.