A estreia do XV de Novembro em Piracicaba na Copa Paulista de Futebol, neste sábado (25), pela segunda rodada da competição, já tem uma meta a ser atingida. A equipe recebe o Comercial, a partir das 18h, no estádio Barão da Serra Negra, em busca da liderança do Grupo 2 do torneio.
O Alvinegro empatou na estreia, fora de casa, sem gols, com o União São João, enquanto o time de Ribeirão Preto bateu em seus domínios o Noroeste por 2 a 0. Sendo assim, em caso de vitória na noite deste sábado, o XV assume a liderança, com quatro pontos, um mais que o Comercial.
Durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira (24), o técnico Fernando Marchiori lembrou o equilíbrio das equipes no Grupo 2 da Copa Paulista, destacou a força do adversário, que é uma camisa tradicional do interior de São Paulo e vem de vitória na primeira rodada, mas espera que a equipe confirme os três pontos em casa com a ajuda do torcedor.
Os ingressos para essa partida seguem à venda neste sábado, a partir das 9h. Os preços são os seguintes: Setor Unimed (cativa) – R$ 40 inteira e R$ 20 meia; Setor 1 (cadeiras laterais pretas) – R$ 30 inteira e R$ 15 meia; Setores Aversa Motos e Honda Aversa (geral) – R$20 inteira e R$ 10 meia; e Setor Memorial (visitantes) – R$ 20 inteira e R$ 10 meia.
A partida pode marcar a estreia do atacante Rone, até agora o único reforço confirmado pelo clube para o segundo semestre. O jogador veio do Manauara, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Na sua apresentação oficial, Rone falou que a expectativa é de fazer um bom trabalho. “Fui muito bem recebido pelos atletas e pelo staff e me sentido muito bem em Piracicaba”, declarou.
A RODADA
Confira todos os jogos desta segunda rodada: neste sábado (25) - Noroeste x União São João, às 15h, em Bauru; XV de Novembro x Comercial, às 18h, em Piracicaba; Primavera SAF x Osasco Sporting, às 19h, em Indaiatuba; e São José SAF x São Bernardo, às 19h, em São José dos Campos.
No domingo (26), mais três partidas, confira - Santo André x São Caetano, às 10h, em Santo André; Linense x Marília, às 10h, em Lins; e Juventus SAF x Paulista, às 10h, em Jundiaí. E, na segunda-feira (27), a rodada será encerrada com o duelo entre Grêmio Prudente x Bandeirante, às 19h30, Presidente
Prudente.