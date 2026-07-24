A Justiça do Paraná aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réu o homem de 31 anos filmado agredindo a própria filha, de apenas 3 anos, em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. Com a decisão, ele responderá pelos crimes de tortura e lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica, enquanto segue preso preventivamente.

A investigação concluiu que o episódio registrado por câmeras de segurança não foi um caso isolado. De acordo com o Ministério Público, as agressões faziam parte de uma rotina de violência dentro da residência e também atingiam o enteado do acusado, de 5 anos.

Para a Promotoria, os elementos reunidos durante o inquérito apontam indícios suficientes para o início da ação penal, etapa em que serão produzidas provas, ouvidas testemunhas e apresentada a defesa do acusado.