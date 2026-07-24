Ao sermos indagados sobre nossa identidade, ou mesmo quando nos recolhemos no silêncio da própria alma para fazer esse questionamento, tendemos a apresentar os papéis sociais com os quais nos identificamos. Definimo-nos por nossas profissões, laços familiares, títulos acadêmicos ou posses materiais. Contudo, ao refletirmos com maior lucidez acerca de nossa realidade essencial, percebemos que essas definições são superficiais. Mais do que nos perguntar quem somos, cabe a reflexão sobre o que somos.

Quando nos perguntamos quem somos, está implícita a limitação de nossa condição biológica e social de seres humanos. Agora, se questionamos em profundidade o que somos, rompemos tais barreiras. Podemos, então, chegar a nos considerar consciências em constante processo de evolução. Sob essa óptica transcendental, somos seres espirituais transitoriamente pertencentes à condição humana e provisoriamente domiciliados na morada planetária que nos abriga. Essa mudança de perspectiva não apenas amplia de forma extraordinária a visão acerca de nós mesmos e dos demais como também abre novas e luminosas perspectivas à realização de nossos potenciais.

As referências a nosso respeito podem se dar tanto a partir do nosso próprio autoexame quanto do que os outros pensam e projetam de nós. Mesmo quando meditamos acerca de quem ou do que somos, essa avaliação pode se desdobrar a partir de diversas dimensões do nosso ser. Caso nossa percepção esteja limitada ao corpo físico, cometeremos o equívoco de nos identificar exclusivamente com a vestimenta material e perecível que habitamos. Se a nossa autoavaliação se dá a partir dos títulos que ostentamos e das relações humanas, estaremos apenas nos espelhando nas conquistas efêmeras do nosso ego.