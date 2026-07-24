“A depressão apresenta alguns sintomas como: irritabilidade, insônia ou sonolência excessiva, sentimento de culpa, sentimento de inutilidade ou fracasso, choro sem razão aparente, tristeza persistente e desânimo ao realizar atividades que antes lhe eram prazerosas.

Embora esse quadro depressivo seja o estado no qual o indivíduo se encontra no momento, é importante investigar como foram as primeiras vezes nas quais os sintomas se instalaram. Em grande parte dos casos esse fato passa despercebido, devido ao ritmo de vida agitado que levamos, não percebemos que uma dor de cabeça ou no corpo pode estar associada a ela, bem como alterações de pressão arterial ou do índice glicêmico, podem ser sintomas iniciais de ansiedade que geralmente antecede ao quadro depressivo.

A ansiedade é necessária para mover-nos no nosso dia a dia, sentimos ansiedade antes de uma entrevista de emprego, antes de uma prova ou diante de algum acontecimento marcante em nossas vidas. O problema ocorre quando ela torna-se descontrolada e apresenta sintomas que interferem nos afazeres diários como trabalho e vida social, sendo que na maioria das vezes não sabemos qual sua origem, trata-se então do Transtorno de Ansiedade Generalizada que apresenta sintomas como: falta de ar, palpitações, taquicardia, aumento da pressão arterial, náuseas, tremores, alteração nos hábitos intestinais, sensação de desconexão da realidade, aperto no peito, dores musculares, dores de cabeça e sensação de medo intenso causando pânico.