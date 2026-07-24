“A depressão apresenta alguns sintomas como: irritabilidade, insônia ou sonolência excessiva, sentimento de culpa, sentimento de inutilidade ou fracasso, choro sem razão aparente, tristeza persistente e desânimo ao realizar atividades que antes lhe eram prazerosas.
Embora esse quadro depressivo seja o estado no qual o indivíduo se encontra no momento, é importante investigar como foram as primeiras vezes nas quais os sintomas se instalaram. Em grande parte dos casos esse fato passa despercebido, devido ao ritmo de vida agitado que levamos, não percebemos que uma dor de cabeça ou no corpo pode estar associada a ela, bem como alterações de pressão arterial ou do índice glicêmico, podem ser sintomas iniciais de ansiedade que geralmente antecede ao quadro depressivo.
A ansiedade é necessária para mover-nos no nosso dia a dia, sentimos ansiedade antes de uma entrevista de emprego, antes de uma prova ou diante de algum acontecimento marcante em nossas vidas. O problema ocorre quando ela torna-se descontrolada e apresenta sintomas que interferem nos afazeres diários como trabalho e vida social, sendo que na maioria das vezes não sabemos qual sua origem, trata-se então do Transtorno de Ansiedade Generalizada que apresenta sintomas como: falta de ar, palpitações, taquicardia, aumento da pressão arterial, náuseas, tremores, alteração nos hábitos intestinais, sensação de desconexão da realidade, aperto no peito, dores musculares, dores de cabeça e sensação de medo intenso causando pânico.
Vem então o medo de sentir medo, que faz com que o indivíduo deixe de ir a locais públicos. Em decorrência das crises ocorrem pensamentos de impotência e descontrole quanto às emoções, gerando isolamento social e labilidade emocional, seguido por comportamentos evitativos como forma de autopreservação o que leva a pessoa a depressão devido à perda de identidade que vivencia juntamente com o Transtorno de Ansiedade Generalizada.
Em outros casos, devido a sintomatologia apresentada, a pessoa pode ser diagnosticada com doenças físicas, e percebe que não se trata de algo físico quando a medicação prescrita não faz efeito e que os sintomas continuam a ocorrer de forma mais intensa.
No tratamento para o Transtorno de Ansiedade Generalizada, em alguns casos, pode-se incluir sessões de Reiki, o uso de florais, a prática de atividades físicas, a yoga (que ajuda a liberar serotonina - hormônio do bem-estar), bem como a psicoterapia e o uso de medicação ansiolítica ou antidepressiva para controlar os sintomas, quando o indivíduo já não consegue exercer suas atividades cotidianas.
Embora o tratamento medicamentoso traga efeitos rápidos para o indivíduo, devido a recaptação de serotonina, é indispensável o atendimento psicoterapêutico, pois através da psicoterapia é possível chegar à raiz do problema, através de mecanismos que despertem para a cura do estado ansioso devido a ressignificação e reconstrução da identidade da pessoa.
Ao se investigar os fatores que levam ao Transtorno observa-se geralmente algum processo de ruptura como base e aquilo que afeta a psique exige de nós autoconhecimento e a vontade da cura, uma cura que não vem por meio apenas de medicação, mas da força de vontade e da busca por ela.
A pessoa que vivencia tanto o Transtorno de Ansiedade Generalizada quanto o quadro depressivo entende a importância de viver um dia de cada vez, a importância de recomeçar, de controlar a respiração e os pensamentos, tornando-se cada dia mais consciente de que para tudo existe um caminho de cura. Faz parte da cura o desejo de ser curado”.