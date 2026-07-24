Ao longo da vida, esse órgão bastante complexo, vai perdendo conexões importantes que acarretam perdas de memória, lentidão nos reflexos e movimentos, e também a capacidade de absorver novos conhecimentos.

Ninguém está imune a desenvolver Alzheimer, doença incurável, mas pode tomar algumas medidas preventivas exercitando o cérebro em toda a sua potencialidade.

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, divulgou um estudo bastante interessante sobre o mal de Alzheimer e concluiu que a poesia clássica melhora a qualidade de vida das pessoas e previne o envelhecimento.

Apesar das milhares de pesquisas, ainda intriga cientistas do mundo todo. As doenças relacionadas ao cérebro, como demências, psicopatias e depressão em diversos estágios, que influem no bem-estar geral, muitas vezes não tem possibilidade de cura, mas podem ser utilizados cuidados paliativos para amenizar sua ação.

Nesse estudo, comprovou-se que a leitura de poesias clássicas, com maior grau de dificuldade para compreensão, eleva a atividade cerebral a altos níveis, principalmente os poemas que levam o leitor a reler várias vezes, forçando o cérebro a trabalhar e que estimulam o uso do raciocínio para compreender melhor as figuras de linguagem e as metáforas. E acabam obrigando o cérebro a se esforçar para tentar entender as entrelinhas. Segundo o jornal britânico “Daily Telegraph”, a pesquisa revelou que a atividade do cérebro dispara quando o leitor encontra palavras incomuns ou frases de estrutura complexa. O ritmo e a musicalidade dos versos de um poema acessam áreas do cérebro que a fala comum não alcança, resgatando lembranças, favorecendo a reconexão com fatos já vividos. E reduz a ansiedade também.

A pesquisa mostra também que a poesia dá ânimo a doentes terminais nas fases agudas de suas doenças e ajudam a enfrentar os momentos difíceis com mais suavidade.