Moradores do bairro Santa Rosa, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da Rua Ibaté, na esquina com a Rua Guaiçara. Segundo os relatos, os buracos na via têm aumentado e dificultado a circulação de veículos, principalmente por se tratar de uma rua de mão dupla.

De acordo com os moradores, o desgaste do pavimento tem provocado transtornos para motoristas que utilizam o trecho diariamente. Eles afirmam que, em alguns pontos, é necessário reduzir a velocidade ou desviar dos buracos para seguir pela via, o que pode comprometer o fluxo do trânsito, especialmente nos horários de maior movimento.

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