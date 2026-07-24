Moradores do bairro Santa Rosa, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da Rua Ibaté, na esquina com a Rua Guaiçara. Segundo os relatos, os buracos na via têm aumentado e dificultado a circulação de veículos, principalmente por se tratar de uma rua de mão dupla.
De acordo com os moradores, o desgaste do pavimento tem provocado transtornos para motoristas que utilizam o trecho diariamente. Eles afirmam que, em alguns pontos, é necessário reduzir a velocidade ou desviar dos buracos para seguir pela via, o que pode comprometer o fluxo do trânsito, especialmente nos horários de maior movimento.
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A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou os problemas apontados pelos moradores. Durante a visita, foi possível verificar buracos em diferentes pontos da esquina entre as ruas Ibaté e Guaiçara, além de sinais de desgaste no asfalto.
Ainda conforme os relatos, o problema persiste há algum tempo e, segundo os moradores, os buracos aumentaram de tamanho nas últimas semanas. Eles afirmam que a situação preocupa quem trafega pelo local diariamente e defendem a realização de reparos para evitar novos danos ao pavimento.
Os moradores também informaram que uma solicitação de manutenção já foi registrada por meio do serviço 156 da Prefeitura de Piracicaba. No entanto, até o momento, eles dizem não ter recebido retorno sobre o pedido nem uma previsão para a execução dos reparos.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: " A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que um fiscal foi até o local. A demanda já está inserida na programação e a execução está planejada para ocorrer em até 15 dias".
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