Líderes religiosos e integrantes de diferentes igrejas participaram, na noite de ontem, de um encontro promovido pelo projeto Ora Piracicaba, iniciativa que tem o objetivo de mobilizar a população para um período de fé e intercessão por diferentes áreas do município.
A mobilização segue até o dia 1º de agosto, data em que Piracicaba celebra 259 anos de fundação e em que também será realizada a Festa Cultural Véu da Noiva, evento religioso voltado à apresentação de manifestações como música, dança, teatro e artes.
De acordo com a organização, o projeto busca reunir participantes de diferentes denominações em torno da oração pela cidade. A participação foi aberta ao público, sem vinculação a uma igreja específica.
Durante o encontro, foram realizados momentos de oração direcionados a diferentes setores da sociedade. Entre os presentes esteve a primeira-dama de Piracicaba, Valkíria Callovi, que participou da programação. Em sua manifestação, agradeceu pelas orações e pediu que a população continue intercedendo pela administração municipal, destacando a importância da oração para os gestores públicos.
Luciana Paula e Valkíria Callovi.
Presente no evento, a jornalista Luciana Paula dedicou um momento aos profissionais da imprensa, veículos de comunicação, emissoras de rádio e televisão, jornais, portais de notícias, agências, redes sociais e produtores de conteúdo. Durante sua participação, Luciana destacou a importância da comunicação exercida com ética, responsabilidade e compromisso com a verdade.
Segundo a organização, o objetivo do movimento é incentivar a prática da oração e promover a integração entre diferentes denominações religiosas. A programação do projeto segue até o dia 1º de agosto.
Mais informações sobre o movimento e a agenda de atividades podem ser acompanhadas pelo perfil @ora.jovenspira nas redes sociais.