Líderes religiosos e integrantes de diferentes igrejas participaram, na noite de ontem, de um encontro promovido pelo projeto Ora Piracicaba, iniciativa que tem o objetivo de mobilizar a população para um período de fé e intercessão por diferentes áreas do município.

A mobilização segue até o dia 1º de agosto, data em que Piracicaba celebra 259 anos de fundação e em que também será realizada a Festa Cultural Véu da Noiva, evento religioso voltado à apresentação de manifestações como música, dança, teatro e artes.

De acordo com a organização, o projeto busca reunir participantes de diferentes denominações em torno da oração pela cidade. A participação foi aberta ao público, sem vinculação a uma igreja específica.