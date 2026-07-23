A Hyundai iniciou oficialmente nesta quinta-feira (23) as vendas do novo Hyundai i20 em todo o Brasil. Produzido na fábrica da montadora em Piracicaba (SP), o modelo passa a ocupar um espaço inédito no portfólio da marca, posicionando-se entre o hatch compacto HB20 e o SUV Creta.
Desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, o i20 chega com a proposta de atender consumidores que buscam mais espaço interno, tecnologia e segurança, mas ainda não desejam migrar para um SUV tradicional. O preço inicial é de R$ 99.990, na versão Comfort.
Segundo a Hyundai, inicialmente toda a produção será destinada ao mercado nacional.
Novo segmento entre hatch e SUV
O Hyundai i20 estreia em um segmento que vem ganhando espaço no mercado brasileiro: veículos que unem características de hatchbacks e SUVs compactos.
Com dimensões superiores às de muitos hatches tradicionais, o modelo oferece maior distância entre-eixos, porta-malas ampliado e cabine mais espaçosa, buscando entregar mais conforto para os ocupantes sem chegar ao porte de um utilitário esportivo.
Ao todo, o lançamento chega em seis versões, sendo quatro equipadas com motor 1.0 turbo.
Design estreia conceito "Art of Steel"
O i20 também marca a estreia da nova identidade visual da Hyundai no Brasil, batizada de "Art of Steel".
A proposta aposta em linhas retas inspiradas no trabalho artístico em aço, com visual que transmite robustez e aerodinâmica. O conjunto óptico traz a assinatura luminosa chamada "H-Architecture", que incorpora o formato do logotipo da fabricante ao desenho dos faróis e lanternas.
Interior aposta em tecnologia e acabamento premium
Na cabine, o modelo adota o conceito "Dynamic Premium Tech", com foco em conectividade, conforto e acabamento refinado.
Entre os principais destaques estão:
painel digital de 12,3 polegadas;
central multimídia integrada de 12,3 polegadas;
bancos de couro em dois tons;
volante com o logotipo da Hyundai representado em código Morse;
amplo espaço para passageiros, especialmente no banco traseiro;
diversas opções de porta-objetos.
As saídas de ar verticais também fazem parte do novo projeto interno, contribuindo para um visual mais moderno e melhor aproveitamento do espaço.
Conectividade e mais recursos de conforto
O novo i20 estreia entre os modelos nacionais da Hyundai a tecnologia OTA (Over The Air), que permite atualizações remotas do software do veículo sem necessidade de visita à concessionária.
Dependendo da versão, o modelo ainda oferece:
ar-condicionado digital automático;
carregador de celular por indução;
freio de estacionamento eletrônico;
chave presencial com botão de partida;
câmera de ré;
sensores de estacionamento;
Apple CarPlay e Android Auto sem fio;
sistema de som com seis alto-falantes;
volante com regulagem de altura e profundidade.
Pacote de segurança é destaque
A Hyundai equipou o novo i20 com o pacote de segurança SmartSense, reunindo diversos sistemas eletrônicos de assistência ao motorista.
Entre os recursos disponíveis estão:
assistente de frenagem autônoma;
assistente de permanência e centralização em faixa;
detector de fadiga;
assistente de tráfego cruzado traseiro;
monitoramento de ponto cego (nas versões superiores);
assistente de saída segura.
Todas as versões contam de série com:
seis airbags;
controles eletrônicos de estabilidade e tração;
freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD);
assistente de partida em rampa;
sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis.
Série especial X Line
Para marcar o lançamento, a Hyundai também apresentou a versão X Line, uma edição especial produzida em lote numerado.
O modelo recebe detalhes exclusivos como:
rodas de 17 polegadas em preto brilhante;
retrovisores e logotipos escurecidos;
grade dianteira exclusiva;
acabamento interno diferenciado;
soleiras personalizadas;
placa numerada instalada no interior do veículo.
A versão será oferecida nas cores Cinza Shadow e Cinza Lumina.
Motores
O Hyundai i20 será comercializado com duas opções de motorização.
Motor 1.0 aspirado
até 80 cv de potência;
torque de até 10,2 kgfm.
Motor 1.0 Turbo GDI
115 cv de potência;
torque de 17,5 kgfm disponível a partir de 1.500 rpm.
Segundo a fabricante, o conjunto turbo foi desenvolvido para oferecer retomadas e ultrapassagens mais eficientes, mantendo baixo consumo de combustível.
Garantia
O novo Hyundai i20 chega ao mercado com:
cinco anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular;
revisões com preço fixo até 60 mil quilômetros;
plano de manutenção cujo custo total, nas versões turbo, fica abaixo de R$ 4.900, segundo a fabricante.
Preços
O Hyundai i20 parte de R$ 99.990 na versão Comfort equipada com motor 1.0 aspirado.
As vendas já começaram em toda a rede de concessionárias Hyundai no Brasil.