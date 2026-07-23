A Hyundai iniciou oficialmente nesta quinta-feira (23) as vendas do novo Hyundai i20 em todo o Brasil. Produzido na fábrica da montadora em Piracicaba (SP), o modelo passa a ocupar um espaço inédito no portfólio da marca, posicionando-se entre o hatch compacto HB20 e o SUV Creta.

Desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, o i20 chega com a proposta de atender consumidores que buscam mais espaço interno, tecnologia e segurança, mas ainda não desejam migrar para um SUV tradicional. O preço inicial é de R$ 99.990, na versão Comfort.

Segundo a Hyundai, inicialmente toda a produção será destinada ao mercado nacional.

Novo segmento entre hatch e SUV