SR. ARI JOSÉ PERON Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Guerino Peron e da Sra. Cesira Caldari, era viúvo da Sra. Geni Teresinha Rossini Peron e casado em 2ª núpcias com a Sra. Maria Roseli Daniel; deixa os filhos: Elaine Maria Peron Prezotto, casada com o Sr. Donizete Aparecido Prezotto; Ariani Aparecida Peron Fornazier, casada com o Sr. Mario Alexandre Fornazier; Katia Regina Peron De Marchi, casada com o Sr. Vanderlei Tadeu De Marchi; Telma Cristina Peron Baroni, casada com o Sr. Jose Carlos Baroni Junior; Ricardo Jose Peron, falecido e o enteado: Rafael Daniel, casado com a Sra. Antonia Daniel. Deixa os netos: Gabriel, Mariane, Lucas, Thiago, Rafael, Laura, Caroline, Juliana, Matheus, Julia, Marina, Pedro, Beatriz e Maria Cecilia. Os bisnetos: Daniel e Miguel. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. BENEDICTO IGNACIO DOS SANTOS FILHO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Benedicto Ignacio dos Santos e da Sra. Francisca Aparecida dos Santos, era casado com a Sra. Waldirene Bispo dos Santos; deixa os filhos: Alex Ignacio dos Santos; William Ignacio dos Santos e Maria Luiza Aparecida dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 9h do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. FELIPE SAMPAIO CAMARGO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 34 anos, filho do Sr. Clovis do Carmo Camargo e da Sra. Ilza Maria Sampaio Camargo, era casado com a Sra. Samanta Nunes Camargo; deixa a filha: Olivia Nunes Camargo. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.