SR. ARI JOSÉ PERON Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Guerino Peron e da Sra. Cesira Caldari, era viúvo da Sra. Geni Teresinha Rossini Peron e casado em 2ª núpcias com a Sra. Maria Roseli Daniel; deixa os filhos: Elaine Maria Peron Prezotto, casada com o Sr. Donizete Aparecido Prezotto; Ariani Aparecida Peron Fornazier, casada com o Sr. Mario Alexandre Fornazier; Katia Regina Peron De Marchi, casada com o Sr. Vanderlei Tadeu De Marchi; Telma Cristina Peron Baroni, casada com o Sr. Jose Carlos Baroni Junior; Ricardo Jose Peron, falecido e o enteado: Rafael Daniel, casado com a Sra. Antonia Daniel. Deixa os netos: Gabriel, Mariane, Lucas, Thiago, Rafael, Laura, Caroline, Juliana, Matheus, Julia, Marina, Pedro, Beatriz e Maria Cecilia. Os bisnetos: Daniel e Miguel. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. BENEDICTO IGNACIO DOS SANTOS FILHO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Benedicto Ignacio dos Santos e da Sra. Francisca Aparecida dos Santos, era casado com a Sra. Waldirene Bispo dos Santos; deixa os filhos: Alex Ignacio dos Santos; William Ignacio dos Santos e Maria Luiza Aparecida dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 9h do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. FELIPE SAMPAIO CAMARGO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 34 anos, filho do Sr. Clovis do Carmo Camargo e da Sra. Ilza Maria Sampaio Camargo, era casado com a Sra. Samanta Nunes Camargo; deixa a filha: Olivia Nunes Camargo. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO CARLOS ROCHA Faleceu dia 22/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Elza Conceição Sbravatti Rocha. Era filho do Sr. Benedicto Rocha e da Sra. Maria Elisa Rocha, falecidos. Deixa os filhos: Augusto Cesar Rocha casado com Ketimiller da Mata Santos, João Carlos Rocha Junior, Isabela Rocha. Deixa os netos: Gabriel, Marina, João Vitor e bisneta Sophia, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/07/2026 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA HELENA GERALDI BALOTTA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Jeronimo Geraldi e da Sra. Elvira Filipini Geraldi, era casada com o Sr. Adelmo Balotta; deixa os filhos: Wilson Roberto Balotta, falecido e Nilson Rogerio Balotta, casado com a Sra. Raquel Cristiane de Campos Balotta. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARLENE RODRIGUES FELIX Faleceu dia 22/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casada com o Sr. João Maria Felix. Era filha do Sr. José Rodrigues da Silva e da Sra. Maria da Conceição Rodrigues, falecidos. Deixa as filhas: Janaele Rodrigues Felix Cypriani casada com Wellington Kaique Ferreira Cypriani; Michele Rodrigues de Paiva; Janaina Rodrigues Duarte casada com José Ribeiro Duarte; Ana Cleide Rodrigues; Maria José Camilo. Deixa netos, bisnetos e familiares. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento ocorreu dia 23/07/2026 às 15h30, saindo a urna mortuária da Igreja Agnus, localizada na rua São Vicente de Paula, 1171 – Jorge Coury – Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
MENINO: SAMUEL PAES COELHO Faleceu anteontem, nesta cidade, filho do Sr. Joeveson Martins Coelho e da Sra. Ana Paula Paes Coelho. Deixa familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.