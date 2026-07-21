Primeiro de Agosto, tem aniversário que passa como qualquer outro, o de Piracicaba não. É um BAILÃO. Há 259 anos a Noiva da Colina entra no salão da história, dança, tropeça, leva alguns "pisões" nos pés, mas nunca desiste. Sacode a poeira, acerta o passo e continua em frente. Cidade que acredita no amanhã não fica parada.

No universo tudo está em movimento. A Terra gira, o rio corre, o tempo passa e a vida não espera ninguém. Quem para fica para trás. Com uma cidade acontece a mesma coisa. Quando quem governa enrola, adia decisões ou perde o rumo, o relógio continua andando. E quem acaba dançando é a população.

Piracicaba já viveu um pouco de tudo. Teve governos que fizeram a cidade crescer e outros que perderam o compasso. Mesmo assim, a cidade nunca deixou de avançar. Muito desse crescimento veio da força do seu povo, dos trabalhadores, dos empresários, dos agricultores, dos professores, dos estudantes e também de administradores que souberam colocar Piracicaba acima dos interesses políticos. Foi assim que a cidade conquistou seu lugar de destaque no interior paulista, com uma economia forte, boas escolas, universidades, indústrias e muita capacidade de inovar.