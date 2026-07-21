Há muitos e muitos anos – teria, o escrevinhador, seus cinco ou seis – dos pouquíssimos aparelhos de rádio do quarteirão, propagava-se certa música que contagiava as pessoas adultas. Era como se todos a cantassem repetida e coletivamente. Ouvindo-os cantarolar, o menino sentia tristeza, talvez medo. Pois a música dizia de “quando o amor morre”. Discutiu-se muito se era uma canção francesa com versão brasileira, se letras do extraordinário Catulo da Paixão Cearense. Muitos anos depois, outra música pareceu-lhe, então, despertar alguma explicação. Evocava o “Doce Mistério da Vida”, secular clássico estadunidense, com também já clássica versão em português. Em suas lembranças, ainda ecoam palavras iniciais da melodia: “Minha vida que parece muito calma / tem segredos que eu não posso revelar...”

Tudo soava como prenúncio do que, a ele, viria a ser sua possível vida de adulto. Um engano? Farsa, mentira? Pois, verdade houvesse naqueles versos, o amor de seu pai e de sua mãe, o amor entre os irmãos, o amor da família – todo aquele amor iria morrer por segredos que se não podiam revelar? Então, o que haveria de acontecer, como seria possível viver? Que segredos não podem ser revelados? E por quê?

A complicação aumentou quando, na adolescência, ouvia a confortadora invocação das certezas de Paulo Apóstolo: “O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. As palavras paulinas traziam conforto e esperança. No entanto, se assim era o amor, por que haveria de morrer? E quando? E como? O morrer de amor, por amor, seria esse, então, o “doce mistério da vida”? Fosse-o, o amar seria castigo. Penitência.