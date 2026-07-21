Existe uma transformação silenciosa acontecendo nas prateleiras dos supermercados. E, curiosamente, ela não começou dentro das fábricas de alimentos. Começou nos consultórios médicos em todo o mundo e também aqui em Piracicaba.

As canetas emagrecedoras, como os medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1, mudaram mais do que a balança. Elas começaram a mudar a maneira como milhões de pessoas se relacionam com a comida. E, quando o consumidor muda, a indústria inteira precisa reaprender a cozinhar.

Uma reportagem recente intitulada "GLP-1 Consumers Pushing Food Makers to Revamp Offerings", publicada pelo Baking Business, mostra a dimensão dessa mudança. Segundo dados da Circana apresentados durante o congresso do Institute of Food Technologists, cerca de 15% dos americanos já utilizam esses medicamentos, e a projeção é que esse número possa chegar a 55 milhões de pessoas até 2035. A consequência é direta: quem come menos passou a exigir alimentos que entreguem mais qualidade nutricional em cada garfada. Até a indústria da roupa e os tamanhos estão mudando.