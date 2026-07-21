Nasci em Piracicaba e morei na Boa Morte. Não por tempo suficiente para me achar dono da rua, mas o bastante para entender que ela nunca foi apenas um endereço. Há lugares que acabam fazendo parte da formação da gente. A Boa Morte foi um deles.

A resposta costuma decepcionar quem espera uma história de crime, assombração ou lenda. A origem é religiosa. Mas, convenhamos, o nome nunca precisou de explicação. Sempre bastou existir.

Quem não é de Piracicaba quase sempre faz a mesma pergunta quando ouve o nome: "Mas por que Boa Morte?"

Pouca gente sabe que ela já se chamou Rua da Matriz e Rua do Pátio, quando Piracicaba ainda dava seus primeiros passos. Mais tarde, herdou o nome da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, cuja primeira capela foi erguida no século XIX por Miguelzinho Dutra. Há quem diga, porém, que a origem também esteja no antigo caminho que levava ao cemitério da irmandade, instalado onde hoje fica o pátio do Colégio Dom Bosco Assunção. Gosto de pensar que as duas histórias podem ser verdadeiras. Afinal, cidades também são feitas de memórias, e as melhores delas quase nunca cabem em uma única versão.

Tem rua que nasce importante. A Boa Morte fez sua própria importância.

Ali passaram milhares de estudantes. O Colégio Piracicabano e a Escola do Comércio ajudaram a formar gerações de piracicabanos. Em determinados horários, a rua mudava de ritmo. As calçadas eram tomadas por uniformes, mochilas, bicicletas, pais esperando os filhos, professores atravessando de um lado para o outro e comerciantes que já sabiam a hora exata em que o movimento começaria. Era uma rotina que se repetia todos os dias e, justamente por isso, parecia que nunca teria fim.