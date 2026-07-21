A confirmação da tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre importação de produtos brasileiros é resultado do empenho do senador Flávio Bolsonaro – pré-candidato do PL à Presidência da República -, de seu irmão, Eduardo Bolsonaro, e de seus aliados para tentarem inviabilizar a economia brasileira em pleno ano eleitoral, num gesto de desespero na tentativa de derrotar o presidente Lula. Esse desespero aumenta na proporção em que pesquisas recentes apontam um crescimento da aprovação do governo federal, da gestão do presidente Lula e de sua pré-candidatura à reeleição.

O povo brasileiro reconhece e valoriza o trabalho do presidente Lula em defesa da soberania nacional, da nossa economia e reconhece seu esforço para abrir novos e importantes mercados para os produtos brasileiros. O projeto de nação que defendemos conjuga desenvolvimento econômico sustentável, distribuição de renda, justiça social e a garantia de democracia e sólidas instituições.

Além de seu papel na imposição da tarifa de 25%, em março de 2026, durante a participação do senador na CPAC (Conservative Political Action Conference), nos Estados Unidos, ele afirmou em discurso que o Brasil é a "solução para os Estados Unidos quebrarem a dependência da China por minerais críticos, especialmente terras raras", sugerindo entregar à exploração estadunidense nossas terras raras (minerais fundamentais ao desenvolvimento tecnológico e militar), retirando do nosso país a possibilidade de desenvolver-se nessa área e acumular divisas. Ele também ofereceu ao governo Trump participação na equipe de transição, na hipótese de vencer as eleições.