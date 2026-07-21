De acordo com a publicação, a avaliação faz parte da estratégia eleitoral do PT e considera o atual cenário das pesquisas de intenção de voto, nas quais Lula aparece à frente dos demais concorrentes. A definição deverá ocorrer nas semanas que antecedem o início oficial da campanha.

A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos debates televisivos do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 ainda não foi definida. Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, a campanha analisa a possibilidade de o presidente não participar dos confrontos entre os candidatos durante a fase inicial da disputa.

A discussão também divide integrantes da coordenação da campanha. Um grupo defende a presença do presidente nos debates para responder diretamente ao senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como um dos principais adversários na corrida ao Palácio do Planalto. Outra ala avalia que a participação poderá ampliar o espaço para ataques dos demais candidatos durante os encontros promovidos pelas emissoras de televisão.

Pelas regras da legislação eleitoral, os veículos de comunicação são obrigados a convidar candidatos de partidos ou federações com representação mínima no Congresso Nacional. Como PT e PL atendem ao requisito, Lula e Flávio Bolsonaro deverão estar entre os convidados para os debates, caso mantenham suas candidaturas.

O primeiro debate do calendário eleitoral está previsto para o dia 16 de agosto e será promovido pela TV Bandeirantes. A data coincide com a programação prevista para o lançamento oficial da candidatura de Lula, inicialmente planejado para ocorrer no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Segundo a Folha de S.Paulo, a campanha estuda ajustes na agenda para conciliar os dois eventos ou priorizar um deles.