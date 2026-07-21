A deputada estadual Professora Bebel (PT) reuniu lideranças de pelo menos 14 cidades da região na plenária de prestação de contas do seu mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no início da noite desta última segunda-feira, 20 de julho, no seu escritório político, em Piracicaba, que ficou lotado.
Lideranças políticas, sindicais e de movimentos sociais que participaram da atividade, que faz parte dos preparativos para o grande lançamento da sua candidatura à reeleição, no próximo dia 22 de agosto, que acontecerá a partir das 15 horas, no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, destacaram a forte atuação da deputada estadual Professora Bebel em prol de toda Região Metropolitana, sendo que só para Piracicaba conseguiu viabilizar mais de R$ 103 milhões em recursos, através de emendas do seu mandato popular e de articulações com o governo do presidente Lula.
Além da forte representação de lideranças das cidades de Anhembi, Charqueada, Águas de São Pedro, São Pedro, Torrinha, Laranjal Paulista, Rio das Pedras, Saltinho, Mombuca, Santa Bárbara D`Oeste, Rio Claro, Limeira e Capivari, a plenária foi prestigiada por ex-vereadores de Piracicaba, como Mário Tomazello, Chico Almeida, Oswaldo Storel, além dos presidentes do PT, Pedro Totti, e da Rede, Rodrigo Weber.
A plenária reuniu lideranças de Piracicaba e de outros 13 municípios
Diversos sindicalistas, como Osmir Bertazzoni (Municipais), Emerson Cavalheiro (Papeleiros), Jailton Souza (Alimentação), Ivone Rodrigues (Domésticas) também prestigiaram a atividade, assim como a vereadora Silvia Morales, do PV, e os vereadores da cidade de São Pedro, Sargento Artur, Du Bacará e Artur da Criart, que também compuseram a mesa ao lado da deputada Professora Bebel, e dos pré-candidatos a deputados federais, como Pedro Tourinho, Kerly Oliveira, Marcelinho dos Correios, além de representantes dos pré-candidatos Vicentinho, Érica Hilton, Douglas Izzo e Rai de Almeida.
Para a Professora Bebel, este importantíssimo encontro com a militância, lideranças e apoiadores, marca o início de uma nova jornada para fortalecer ainda mais este trabalho que tem como principal objetivo a defesa da educação, da saúde e das políticas públicas, através do seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
“Vamos continuar trabalhando para garantir direitos essenciais à população e continuar lutando contra todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito. Mesmo com um governo fascista e privatista, tivemos algumas vitórias, como a derrubada do confisco dos servidores públicos aposentados, o impedimento da privatização de 33 escolas e da implementação de escolas cívico-militares, e conseguimos impedir mais ataques à educação e ao magistério paulista, além de destinamos milhões em emendas parlamentares e feito articulações com o governo do presidente Lula para melhorar a vida da nossa população”, destacou.
A plenária reuniu lideranças do PT e de outros partidos progressistas
Bebel continuou dizendo que a missão, nas eleições deste ano, é de trabalhar tanto para garantir a sua reeleição, como reeleger o presidente Lula, eleger o professor Fernando Haddad governador do Estado de São Paulo, assim como eleger uma bancada forte de deputados federais e estaduais, e as ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet senadoras.
“Quero permanecer na Assembleia Legislativa de São Paulo, ao lado do nosso pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, e contribuir para a construção de um novo projeto com desenvolvimento sustentável e com mais justiça social”, completou a deputada piracicabana.