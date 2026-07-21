A deputada estadual Professora Bebel (PT) reuniu lideranças de pelo menos 14 cidades da região na plenária de prestação de contas do seu mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no início da noite desta última segunda-feira, 20 de julho, no seu escritório político, em Piracicaba, que ficou lotado.

Lideranças políticas, sindicais e de movimentos sociais que participaram da atividade, que faz parte dos preparativos para o grande lançamento da sua candidatura à reeleição, no próximo dia 22 de agosto, que acontecerá a partir das 15 horas, no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, destacaram a forte atuação da deputada estadual Professora Bebel em prol de toda Região Metropolitana, sendo que só para Piracicaba conseguiu viabilizar mais de R$ 103 milhões em recursos, através de emendas do seu mandato popular e de articulações com o governo do presidente Lula.

Além da forte representação de lideranças das cidades de Anhembi, Charqueada, Águas de São Pedro, São Pedro, Torrinha, Laranjal Paulista, Rio das Pedras, Saltinho, Mombuca, Santa Bárbara D`Oeste, Rio Claro, Limeira e Capivari, a plenária foi prestigiada por ex-vereadores de Piracicaba, como Mário Tomazello, Chico Almeida, Oswaldo Storel, além dos presidentes do PT, Pedro Totti, e da Rede, Rodrigo Weber.