Sra. Alaide Costa Lozano Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Antonio da Costa e da Sra. Francisca Maria de Jesus, era viúva do Sr. Manoel Lozano; deixa os filhos: Paulo Sergio Lozano; Renato Lozano; Ana Cristina Lozano; Daniela Lozano e Rodrigo Lozano. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “03”, do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antônio Jesuino Faleceu dia 17/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúvo da Sra. Marina Martins dos Santos Jesuino. Era filho do Sr. Marculino Jesuino e da Sra. Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Benedita Martins Aparecida Correa casada com Giovane Bocardo, Lazaro Marcos Martins Correa casado com Cintia Correa, Cosmo Sergio Martins Correa, falecido, Marcelo Rogerio dos Santos Jesuino. Deixa netos e bisnetos e tataranetos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/07/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Dinoral da Silva Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Delfino Antonio da Silva e da Sra. Elza de Toledo Silva. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professor e Mestre: Sr. Luis Roberto Rizzi Marraccini Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 48 anos, filho do Sr. Luiz Carlos Marraccini e da Sra. Maria Angelica Rizzi Marraccini, era casado com a Sra. Priscila Petrucelli Marraccini; deixa a filha: Maria Rita Marraccini, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Martire Paulina Biasini Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. José Biasini e da Sra. Olinda Milanez Biasini; deixa o filho: Anderson Biasini, casado com a Sra. Elisabete Ferraz Biasini. Deixa os netos: Gustavo; Victor; Davi; Lucas e Natalia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 14h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Nilva Maria Rodrigues de Almeida Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Benedito Rodrigues de Moraes e da Sra. Angelina Gomes, era viúva do Sr. José Francisco de Almeida; deixa os filhos: Celia Regina de Almeida Valverde, casada com o Sr. Matheus Valverde; Sonia Maria de Almeida Ramos de Aquino, casada com o Sr. Jucelino Ramos de Aquino; Leandro Valerio de Almeida, casado com a Sra. Isabel Cristina Alves de Almeida; Marcio Rogerio de Almeida, casado com a Sra. Roseli Alves Machado de Almeida e Jane Kele de Almeida. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.