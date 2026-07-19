Sra. Alaide Costa Lozano Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Antonio da Costa e da Sra. Francisca Maria de Jesus, era viúva do Sr. Manoel Lozano; deixa os filhos: Paulo Sergio Lozano; Renato Lozano; Ana Cristina Lozano; Daniela Lozano e Rodrigo Lozano. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “03”, do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antônio Jesuino Faleceu dia 17/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúvo da Sra. Marina Martins dos Santos Jesuino. Era filho do Sr. Marculino Jesuino e da Sra. Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Benedita Martins Aparecida Correa casada com Giovane Bocardo, Lazaro Marcos Martins Correa casado com Cintia Correa, Cosmo Sergio Martins Correa, falecido, Marcelo Rogerio dos Santos Jesuino. Deixa netos e bisnetos e tataranetos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/07/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Dinoral da Silva Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Delfino Antonio da Silva e da Sra. Elza de Toledo Silva. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.