Piracicaba será palco de um dos maiores eventos de artes marciais do Estado de São Paulo: o Campeonato Paulista de Muay Thai. Neste sábado (18), a partir das 11h30, o Ginásio do Prezotto receberá o torneio amador com atletas de diversas regiões do Brasil em uma grande celebração do esporte.

A competição já conta com mais de 250 atletas inscritos, representando mais de 80 cidades e quatro estados brasileiros, consolidando-se como um dos principais eventos da modalidade voltados ao esporte amador.

A expectativa da organização é receber cerca de 3 mil pessoas durante o evento, entre atletas, equipes, familiares e torcedores. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.