Piracicaba será palco de um dos maiores eventos de artes marciais do Estado de São Paulo: o Campeonato Paulista de Muay Thai. Neste sábado (18), a partir das 11h30, o Ginásio do Prezotto receberá o torneio amador com atletas de diversas regiões do Brasil em uma grande celebração do esporte.
A competição já conta com mais de 250 atletas inscritos, representando mais de 80 cidades e quatro estados brasileiros, consolidando-se como um dos principais eventos da modalidade voltados ao esporte amador.
A expectativa da organização é receber cerca de 3 mil pessoas durante o evento, entre atletas, equipes, familiares e torcedores. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.
O campeonato tem como objetivo incentivar o desenvolvimento do Muay Thai, promover a integração entre equipes e revelar novos talentos, proporcionando aos atletas uma competição de alto nível técnico, organizada dentro dos padrões oficiais da modalidade.
Além de fomentar o esporte, o evento também contribuirá para a economia local, movimentando hotéis, restaurantes e o comércio da cidade, reforçando Piracicaba como referência na realização de grandes eventos esportivos.
O Campeonato Paulista de Muay Thai conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Piracicaba, da Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras) e da Federação Paulista de Muay Thai.
A organização convida toda a população para prestigiar o evento e acompanhar de perto o talento, a disciplina e o espírito esportivo que fazem do Muay Thai uma das modalidades que mais crescem no Brasil.
SERVIÇO
As lutas terão início às 11h30. O evento será realizado no Ginásio do Prezotto, localizado na Rua Treze de Abril, 333 – Vila Prudente, Piracicaba/SP – CEP 13419-270. Entrada: um quilo de alimento não perecível.