SRA. ALZIRA ARRUDA SILVEIRA FIDELIS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Alcides Leite Arruda e da Sra. Isabel Martins Arruda, era viúva do Sr. Manoel Silveira Fidelis. Deixa filhos, genro, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. BENEDITO LINEU PENTEADO DE ARRUDA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Antonio de Arruda Almeida e da Sra. Romilda Penteado de Almeida, era viúvo da Sra. Irani Sozzi de Arruda; deixa os filhos: Priscila de Arruda Freitas, casada com o Sr. Edi Marcio de Freitas e Benedito Lineu Penteado de Arruda Junior, casado com a Sra. Samira Castelli de Arruda. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. CARLOS DIOGENES PAULINO DO CARMO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Jose Tercio Paulino do Carmo e Terezinha de Jesus do Carmo, era casado com a Sra. Ana Rita Vieira; deixa os filhos: Joyce Evelyn Guimarães do Carmo; Carlos Diogenes Paulino do Carmo Junior; Kleber Guimarães do Carmo; Amanda Aparecida Rodrigues da Costa; Ana Paula Rodrigues Carriel Cleto; Ariane de Fatima Rodrigues Carriel e Alan Donizete Rodrigues da Costa, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório Municipal de Capela do Alto/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Capela do Alto/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CLEUZA FLORA FERREIRA AGUIAR Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Cirilo Floro Ferreira e da Sra. Francisca Moreira da Cruz, era viúva do Sr. Gonçalo Aguiar; deixa os filhos: Jose Carlos Aguiar, casado com a Sra. Sueli; Dulci Aparecida Aguiar Silva, casada com o Sr. Jose Gomes; Junior Aguiar, casado com a Sra. Simone e Jurandir Jesus Aguiar. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. DIJALME PEREIRA NOVAES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho do Sr. Jose Pereira da Silva, falecido, e da Sra. Idalia Augusta da Silva, era casado com a Sra. Aparecida Donizetti Candido Novaes; deixa os filhos: Monique Aparecida Novaes; Denis Novaes; Cristiano Novaes; Leidiane Novaes e Luana Novaes, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
DR. IVAN GUIDOLIN VEIGA faleceu dia 17/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Cecilia Ferraz de Arruda Veiga. Era filho do Sr. Olenio de Arruda Veiga e da Sra. Alice Guidolin Veiga, falecidos. Deixa as filhas: Thais Ferraz de Arruda Veiga casada com João Felipe Barros de Toledo; Raquel Ferraz de Arruda Veiga. Deixa os netos: Gael Veiga de Toledo e Alan Veiga de Toledo, familiares e amigos. O Velório ocorrerá hoje das 8h às 13h, no Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Safira. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOEL HENRIQUE DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Henrique Virgilio da Silva e da Sra. Izabel Josefa da Silva, era casado com a Sra. Maria Aparecida de Oliveira Loureiro Silva; deixa os filhos: Joel Henrique da Silva Junior, casado com a Sra. Rebecca Vassimon Silva e Mateus Henrique da Silva, casado com a Sra. Francilene Maria de Toledo Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JORGIANA ELEN LISCIO PAVAN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 45 anos, filha dos finados Sr. Aristeu Liscio e da Sra. Iraides Clair Chitolina Liscio, era casada com o Sr. Paulo Cesar Pavan: deixa os enteados: Maria Eduarda Reganha Pavan; Ana Carolina Reganha e Vanderson Leandro Liscio, casado com a Sra. Jane Luiz Carneiro. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ MARIA STELLA faleceu dia 17/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era casado com a Sra. Isabel Tapia Martin Stella. Era filho do Sr. Attilio Stella e da Sra. Encarnação Sanches, falecidos. Deixa os filhos: Astrid Stella Pereira da Silva casada com Thiago Pereira da Silva; Haroldo Stella. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. JOSELEI APARECIDA MORA EDUARDO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha da Sra. Maria Moura,falecida, era viúva do Sr. Silvio Eduardo; deixa os filhos: Nereide Aparecida Eduardo; Sidney Eduardo, casado com a Sra. Vanessa Eduardo; Silvia Aparecida Eduardo Galloni, casada com o Sr. Anderson Galloni e Marcos Eduardo, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 9h às 13h na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 13h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LYDIA JEREMIAS GAVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Santo Jeremias e da Sra. Elisa Tronco, era casada com o Sr. Epifanio Gava; deixa os filhos: Dr. Vinicius Gava, casado com a Dra. Mirella Cruciani Gava; Dr. Dimitrius Gava, casado com a Sra. Prof. Ana Valeria Rossi Gava; Dra. Rosana Elisa Sperendil Nazato, casada com o Sr. José Carlos Nazato e Engenheiro. Ulisses Esperandio, casado com a Sra. Claudia Fathivand. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUCIANO SERGIO RIGHI Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Luciano Righi e da Sra. Irene Tobaldini Righi, era casado com a Sra. Luzia Marconato Righi; deixa os filhos: Erica Elisangela Righi, casada com o Sr. Jose Davi Custodio e Rogerio Antonio Righi. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA APARECIDA DE JESUS DINIZ MOLINA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Virgilio Diniz e da Sra. Rosa de Camargo Diniz, era viúva do Jose Antonio Molina; deixa os filhos: Lucimara Aparecida Molina, casada com o Sr. Raimundo Cardoso dos Santos; Juliana Aparecida Molina e Alexandre Jose Molina, falecido, deixando viúva a Sra.Juliana de Oliveira Molina. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA CARMEN TRONCO MATRAIA faleceu dia 17/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Roberto Matraia. Era filha do Sr. João Tronco e da Sra. Maria Tronco, falecidos. Deixa os filhos: Demetrio Matraia, falecido, Dalberto Matraia casado com Cristiane de Oliveira Maistro Matraia. Deixa 5 netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGES PINTO faleceu dia 17/07/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 73 anos de idade e era casada com Antonio Joel Vaz Pinto, falecido. Era filha do Sr. Vicente Rodrigues de São Jose e da Sra Assunção Candida, falecidos. Deixa as filhas Lucimara Aparecida Vaz Pinto e Nadimar de Fatima Vaz Pinto. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 09:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARLENE VITALINA DOS SANTOS MARIANI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Marcolino dos Santos e da Sra. Maria Ramalho dos Santos, era viúva do Sr. Ademar Mariani, deixa os filhos: Viviane Mariani Ticianelli; Regiane Mariani Gonzaga Franco e Rafael dos Santos Mariani. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h às 16h na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. O Momento de Memórias será realizado hoje às 9h no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
SR. VITOR CESAR CARDOSO faleceu dia 17/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 57 anos de idade e era filho do Sr. José Cardoso e da Sra. Oscarlina Pedroso Cardoso, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. VLADIR PACINI faleceu dia 16/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 87 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Lucia Aguiar Pacini. Era filho do Sr. Rodolpho Fernando Pacini e da Sra. Aida Ferrarini Pacini, falecidos. Deixa os filhos: Patricia Aguiar Pacini casada com Francisco Carlos Pereira e Ricardo Aguiar Pacini casado com Teonilia Montagnari. Deixa neta, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/07/2026 as 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. WILSON ROBERTO CARVALHO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho do Sr. Urias Amancio Carvalho, falecido e da Sra. Inez Bergamin Carvalho, era casado com a Sra. Maria do Carmo Ventura Carvalho; deixa as filhas: Dayane Priscila Carvalho da Silva e Laryssa Ventura Carvalho. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 9h às 11h na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.