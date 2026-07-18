SRA. ALZIRA ARRUDA SILVEIRA FIDELIS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Alcides Leite Arruda e da Sra. Isabel Martins Arruda, era viúva do Sr. Manoel Silveira Fidelis. Deixa filhos, genro, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. BENEDITO LINEU PENTEADO DE ARRUDA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Antonio de Arruda Almeida e da Sra. Romilda Penteado de Almeida, era viúvo da Sra. Irani Sozzi de Arruda; deixa os filhos: Priscila de Arruda Freitas, casada com o Sr. Edi Marcio de Freitas e Benedito Lineu Penteado de Arruda Junior, casado com a Sra. Samira Castelli de Arruda. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. CARLOS DIOGENES PAULINO DO CARMO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Jose Tercio Paulino do Carmo e Terezinha de Jesus do Carmo, era casado com a Sra. Ana Rita Vieira; deixa os filhos: Joyce Evelyn Guimarães do Carmo; Carlos Diogenes Paulino do Carmo Junior; Kleber Guimarães do Carmo; Amanda Aparecida Rodrigues da Costa; Ana Paula Rodrigues Carriel Cleto; Ariane de Fatima Rodrigues Carriel e Alan Donizete Rodrigues da Costa, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório Municipal de Capela do Alto/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Capela do Alto/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.