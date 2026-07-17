O mais novo campeão mundial de futebol será conhecido ao final desta tarde. Argentina vai em busca de sua quarta taça (a segunda na sequência), enquanto a Espanha busca o bi, após o título de 2010. O duelo, que começa às 16h deste domingo (19), MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, terá frente a frente a genialidade de Messi e o talento emergente de Lamine Yamal, de apenas 19 anos.
Em Piracicaba, as duas torcidas já organizaram a festa à espera da tão sonhada taça. Os hermanos não são muitos por aqui, mas, como sabemos, são barulhentos e passionais. E querem o tetra! Já os espanhóis, mais tradicionais na cidade, pretendem se reunir na Sociedade Espanhola, no Bairro Alto. Assim como em 2010, eles prometem muita alegria e entusiasmo para empurrar a “La Roja”.
“Vamos ver a final na sede da Sociedade Espanhola, junto com outros espanhóis (sou o único nascido lá), descendentes e simpatizantes. O Dr. Nelson Martinez, nosso presidente, os responsáveis pela Galeria 3 e pelo Jardim Gaudí estão organizando para que possamos ver e torcer juntos, nesta final que promete ser de alto nível e muito disputada”, relata o professor Juan Sebastianes, 78.
Nascido na pequena cidade de Puente Genil (Província de Córdoba, Espanha), mas com quase 70 anos de Brasil e 68 anos de Piracicaba, o professor já foi vereador e secretário de Meio Ambiente de nossa cidade. “Não sou inimigo da Argentina, muito pelo contrário, mas também, como brasileiro naturalizado e cidadão piracicabano, com esposa, filhos, netos..., todos daqui, avalio ser melhor que a Espanha vença, e merece”, teoriza.
Sebastianes diz que está confiante no bicampeonato da Fúria. “Embora a seleção argentina já tenha demonstrado alto nível e muita garra, penso que a seleção espanhola também tem estas qualidades e condições para vencer. Basta ver como foi o jogo contra a seleção da França (tida como grande favorita, por muitos analistas)”, lembra.
Quando ao adversário, o professor diz que reconhece a força dos hermanos, principalmente porque tem em seu camisa 10 um talento incomum, que pode decidir a qualquer momento. “Não sou especialista, mas penso que o grande Messi precisa ser muito bem marcado, pois além de ser artilheiro, também é ótimo ‘garçom’, sem esquecer dos demais”, analisa Sebastianes, que reside no Bairro Alto.
De acordo com o presidente da Sociedade Espanhola, o advogado Nelson Rodrigues Martinez, a entidade deve receber entre 40 e 50 espanhóis, descendentes e simpatizantes para torcer pela “La Roja”. “Essa é a expectativa de torcida para a Espanha. Acreditamos que será campeã. O clima é de festa”, afirma Martinez.
OUTRO LADO
No lado argentino da Noiva da Colina, a expectativa também é grande. “Tenho esperança e confiança no time. Sinto que eles estão decididos a ganhar novamente”, declara o Administrador de Empresas Fernando Mario Martin, 41 anos.
Martin nasceu em Mar del Plata, mas veio para o Piracicaba com a esposa em 2011. Hoje mora na Vila Independência, onde pretende assistir à decisão ao lado de seus familiares. “Eu vou ver em casa junto com a minha família. Assim eu vi a final do 2022, então vou manter a cabala”, conta.
O administrador de empresas vê a Espanha como uma grande rival nesta decisão, mas coloca todas suas fichas na força da seleção portenha. “Depois de ver todos os jogos da Argentina, acredito que com força, fé e coração será possível ganhar. Nunca tem que subestimar ao rival”, declara o torcedor albiceleste.
Já para a professora Melisa Gomez, 36, a confiança na Argentina veio aos poucos. “No início não estava (confiante), mas sempre com a ilusão de ganhar como todo mundo. Depois de ver a raça e vontade da seleção em vencer, acho que pode ser possível”, conta Melisa, que também verá a partida com seus familiares em sua residência, no bairro Nova Piracicaba.
A professora argentina nasceu em Magdalena, Buenos Aires, região onde há muito fanatismo pela seleção azul-celeste. Para ela, entretanto, é necessário respeitar a força da equipe europeia. “A Espanha é uma seleção muito forte, vai ser muito difícil. Acredito que vai ser um jogo muito bonito. Mas como torcedora estou com fé que pode ser possível”, finaliza.
Fernando espera o bicampeonato da Argentina
Melisa (à direita) está confiante na "Albiceleste"