O mais novo campeão mundial de futebol será conhecido ao final desta tarde. Argentina vai em busca de sua quarta taça (a segunda na sequência), enquanto a Espanha busca o bi, após o título de 2010. O duelo, que começa às 16h deste domingo (19), MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, terá frente a frente a genialidade de Messi e o talento emergente de Lamine Yamal, de apenas 19 anos.

Em Piracicaba, as duas torcidas já organizaram a festa à espera da tão sonhada taça. Os hermanos não são muitos por aqui, mas, como sabemos, são barulhentos e passionais. E querem o tetra! Já os espanhóis, mais tradicionais na cidade, pretendem se reunir na Sociedade Espanhola, no Bairro Alto. Assim como em 2010, eles prometem muita alegria e entusiasmo para empurrar a “La Roja”.

“Vamos ver a final na sede da Sociedade Espanhola, junto com outros espanhóis (sou o único nascido lá), descendentes e simpatizantes. O Dr. Nelson Martinez, nosso presidente, os responsáveis pela Galeria 3 e pelo Jardim Gaudí estão organizando para que possamos ver e torcer juntos, nesta final que promete ser de alto nível e muito disputada”, relata o professor Juan Sebastianes, 78.