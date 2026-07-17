As crianças são seu maior público? Como é sua relação com elas? Tem alguma experiência marcante para compartilhar? Sim, o meu público maior são as crianças. Mas eu também tenho um carinho muito grande pelas crianças grandes, que são os pais, as mães, os tios, as tias, os avós, as avós, enfim, a família toda. Eu costumo brincar que, na minha roda de histórias, cabem crianças de 3 a 102 anos. Todo mundo senta na colcha de retalhos para ouvir uma boa história. É um momento em que o adulto alimenta a sua criança interior e a criança pode simplesmente ser criança. Os dois corações são acalentados pelas histórias. E eu acredito muito que toda história, além de encantar, também ensina. Ao longo desses quase 16 anos como contador de histórias, vivi muitos momentos marcantes. Vou contar dois deles. O primeiro aconteceu em uma feira, em um restaurante aqui em Piracicaba. Eu tinha preparado um repertório voltado para adultos, porque faria o encerramento do evento. Enquanto esperava para começar, ouvi uma menina dizer para a mãe: "Mãe, vai ter contação de histórias. Vamos ficar para ouvir?" A mãe respondeu: "Vamos ficar só para uma história, porque já está tarde e a gente precisa pegar a estrada." Quando ouvi aquilo, pensei: "Essa menina merece ouvir uma história." Então pedi licença ao público e disse: "Nós temos uma criança aqui que precisa ir embora. Antes dela viajar, vou contar uma história só para ela." Contei a história, a família agradeceu e seguiu viagem. Depois continuei normalmente a apresentação. Quatro anos depois, fui convidado para contar histórias justamente na cidade onde aquela menina morava. Assim que terminei uma das histórias, ela levantou a mão e perguntou: "Você vai contar a história da Lolita, a minhoca?" Eu olhei para ela e perguntei: "Você conhece essa história?" E ela respondeu: "Conheço. Você contou essa história só para mim, lá em Piracicaba." Naquele momento eu reconheci quem ela era e fiquei emocionado. A história da Lolita nem fazia parte do repertório daquele dia, mas ela precisou entrar. Afinal, aquela história tinha marcado aquela menina durante quatro anos. Isso mostra o tamanho da força que uma história pode ter na vida de uma criança. O segundo momento também foi muito especial, mas com uma criança grande. Fui convidado para contar histórias no aniversário de dois netinhos, em uma chácara. Tinha brinquedo inflável, muita gente, crianças correndo para todo lado... Em determinado momento, a maioria das crianças levantou para brincar, mas um avô continuou sentado, olhando para mim com um encantamento que eu nunca esqueci. Alguns adultos e duas crianças também permaneceram ali, ouvindo cada história. Passou um tempo e nos encontramos em um almoço de família. Assim que me viu, esse avô perguntou: "Você vai contar histórias hoje?" Eu respondi: "Se o senhor reunir as crianças, eu conto." Ele fez exatamente isso. Chamou todos os netos, organizou uma roda e eu contei a história dos Três Porquinhos. E durante toda a contação, ele acompanhava tudo com um brilho nos olhos, como se também fosse uma criança. Hoje esse avô já virou uma estrela, mas eu guardo esse momento com muito carinho. Ele me lembra que as histórias não encantam apenas as crianças pequenas. Elas também alcançam as crianças grandes que vivem dentro de cada um de nós. Esses são apenas dois dos muitos momentos que confirmam aquilo em que eu mais acredito: uma boa história tem o poder de tocar, emocionar e permanecer viva na memória das pessoas por muitos e muitos anos.

É difícil conciliar a escrita com estudos, trabalho ou outras atividades? Olha, é um desafio, sim. Muita gente acha que eu vivo só da escrita e da contação de histórias, mas, além de tudo isso, eu também tenho um trabalho fixo em horário comercial. Eu trabalho com atendimento ao público e vendas, então a maior conciliação que eu preciso fazer é justamente entre esse trabalho e a escrita. Por isso, muitas vezes eu escrevo à noite, nos finais de semana ou quando aparece aquele momento de inspiração. Nem sempre dá para sentar e escrever na hora que eu quero. Mas eu também costumo dizer que tudo o que eu vivo alimenta a minha escrita. O contato com as pessoas, com as crianças, com as escolas, com as bibliotecas, as viagens, as apresentações e os projetos culturais acabam se transformando em histórias. Então, apesar de ser um desafio conciliar tudo isso, eu acredito que é justamente essa vivência que faz com que os meus livros tenham mais verdade, mais sentimento e um pouco da minha própria história.

Qual obra sua tem um significado mais especial? Por quê? Cada uma das minhas obras tem um significado muito especial na minha vida, porque elas representam diferentes momentos da minha trajetória como artista. O Castelo de Sorvetes nasceu do meu encantamento pelas histórias. Ele reúne os contos de fadas, o poder da imaginação e das palavras, mostrando como as crianças são capazes de transformar o mundo através da fantasia. E, claro, tem uma bruxa, porque eu sempre digo que toda boa história precisa ter uma bruxa. Mas, como nos grandes contos de fadas, no final tudo fica bem. É uma história que encanta tanto as crianças quanto os adultos que já tiveram a oportunidade de ouvi-la ou lê-la. Já o Tum Maraca da África para o Brasil representa um outro lado muito importante da minha caminhada: a ancestralidade, a musicalidade e a resistência do povo africano que foi escravizado no Brasil. O livro fala sobre o maracatu de baque virado, uma manifestação cultural que chegou pelo Porto de Recife e que hoje ecoa pelo mundo inteiro. Como integrante de um grupo de maracatu, essa obra também fala da minha identidade, da minha vivência e do meu pertencimento. E agora estou realizando um grande sonho com O Menino que Contava Histórias, meu próximo livro, que está em processo de financiamento coletivo. É uma obra muito poética, lúdica e inspiradora. Ela fala sobre o poder das histórias, dos sonhos e da imaginação, mas também carrega muito da minha própria essência. Acho que, de todas as minhas obras, essa é a que mais traz um pouco de quem eu sou. No fim das contas, cada livro marca um capítulo da minha vida. Cada um nasceu de um sonho, de uma experiência e de um pedaço da minha história. Por isso, todos têm um lugar muito especial no meu coração.