O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) expressou nesta qunta-feira (16) sua indignação e lamentou a confirmação do tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR). O mais grave, segundo a Ciesp, é a forte evidência de motivação política da medida, que atinge exportações de US$ 11 bilhões da indústria e do agro e é prejudicial à própria população norte-americana, que pagará mais caro pelos bens, mercadorias e alimentos produzidos no Brasil.

As alegações para a imposição das tarifas, diz a entidade, referem-se a problemas que não são exclusivos do Brasil, como a pirataria e o desmatamento ilegal. São fatores presentes em numerosos países, que seguem isentos de barreiras comerciais adicionais. Também parece ter um tom mais retórico do que concreto a alegação sobre o PIX, sistema de pagamento moderno, eficaz e que, em termos práticos, não afeta o comércio internacional, contesta o Ciesp. Quanto à moratória de quatro anos sem multas e tarifas para plataformas digitais norte-americanas, a entidade ponderou que todas as empresas que operam no Brasil precisam respeitar normas, leis e todo o arcabouço regulatório nacional. Aliás, os distintos setores de atividade sempre defenderam essa isonomia.

“As novas tarifas, que posicionam o Brasil como um dos países com barreiras comerciais mais severas nos Estados Unidos, afetam muito a nossa competitividade num dos maiores mercados globais, pois numerosas outras nações não têm restrições semelhantes e ganharão espaço no vácuo deixado por nossos produtos”, avalia Rafael Cervone, presidente do Ciesp e primeiro vice da Fiesp Para ele, “é fundamental que o governo brasileiro, sem reações de cunho político e num tom sereno, seguro e de bom senso, empreenda um novo esforço diplomático no sentido de buscar a reversão da medida”.