O Simespi (sindicato patronal das indústrias do setor metalmecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) manifestou preocupação com a decisão do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa adicional de 25% sobre parte dos produtos brasileiros, medida que passa a vigorar no próximo dia 22.

Para a entidade, embora a ampliação da lista de produtos isentos represente um avanço em relação ao cenário inicialmente anunciado, o novo tarifaço ainda afeta segmentos estratégicos da indústria nacional e poderá trazer reflexos importantes para o parque industrial de Piracicaba e região, um dos principais polos brasileiros de fabricação de máquinas, equipamentos, componentes e bens de capital.

O presidente do Simespi, Paulo Estevam Camargo, destaca que diversas empresas da base sindical mantêm relações comerciais com o mercado norte-americano ou integram cadeias globais de fornecimento, o que amplia os efeitos da medida.