Um homem de 36 anos foi preso pela BAEP 10 na noite desta segunda-feira (14), na Avenida Dr. Edgar Conceição, no Bairro Paulista, em Piracicaba. Dentro do carro dele havia um revólver calibre .38 com a numeração raspada.

LEIA MAIS

Por volta das 20h30, a BAEP recebeu via COPOM a informação de que um homem armado teria entrado em um Hyundai HR branco. A equipe intensificou o patrulhamento e localizou o veículo poucos minutos depois.