15 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Motorista é preso com revólver raspado e família no carro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Baep
A arma foi apreendida e o homem conduzido ao Plantão Policial.
A arma foi apreendida e o homem conduzido ao Plantão Policial.

 Um homem de 36 anos foi preso pela BAEP 10 na noite desta segunda-feira (14), na Avenida Dr. Edgar Conceição, no Bairro Paulista, em Piracicaba. Dentro do carro dele havia um revólver calibre .38 com a numeração raspada.

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Por volta das 20h30, a BAEP recebeu via COPOM a informação de que um homem armado teria entrado em um Hyundai HR branco. A equipe intensificou o patrulhamento e localizou o veículo poucos minutos depois.

Na abordagem estavam um condutor de 36 anos, a esposa e o filho.

Nada foi encontrado na busca pessoal, mas dentro do carro os policiais localizaram, 01 revólver Rossi calibre .38, com numeração suprimida e 02 munições intactas.

Questionado, o homem não apresentou porte nem deu explicação para a arma.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial.

A autoridade ratificou a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada - artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Ele segue à disposição da J

ustiça.

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