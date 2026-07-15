A equipe de karatê de Piracicaba conquistou o título no masculino e feminino, no geral, nos Jogos Regionais, finalizados no último final de semana, em Lençóis Paulista, e se classificou para os Jogos Abertos do Interior, que neste ano serão realizados em Votuporanga, entre os dias 8 e 18 de outubro. No total, 18 atletas – 9 no masculino e 9 no feminino – subiram ao ponto mais alto do pódio.
Dessa forma, os atletas campeões voltarão a defender a Noiva da Colina, agora nos Jogos Abertos, que reunirão os vencedores de todas as regiões dos Regionais e, naturalmente, têm um nível altíssimo de disputas. A “Olimpíada Caipira”, como a competição é carinhosamente, terá muitos atletas olímpicos e competições campeões mundiais, o que comprova a dificuldade do torneio.
O time feminino de karatê de Piracicaba, além do título geral, chegaram ao ponto mais ao alto do pódio os seguintes atletas: Yasmin Andrade Henrique: Campeã na categoria Kata Individual; Ana Carolina / Nathaly / Maria Eduarda: Campeãs na categoria Kata Equipe; Tamiris Gomes de Abreu: Campeã na categoria Kumite (luta) -50Kg; Rafaelly Vitória de Sousa Dias: Campeã na categoria Kumite (luta) -55Kg; Rafaela Delgado Brandoli: Campeã na categoria Kumite (luta) -61Kg; Cailane Ramos de Alcantara: Campeã na categoria Kumite -68Kg; Barbara do Amaral Borges: Campeã na categoria Kumite +68Kg; Cailane Ramos de Alcantara: Campeã na categoria Kumite Open/Absoluto; e Kumite Equipe Fem.: Piracicaba Campeã.
Já o masculino, que também foi campeão no geral, os atletas campeões no individual foram: Thalisson João Muniz: Campeão na categoria Kata Individual; João / Matheus / Akilys: Campeões na categoria Kata equipe; Felippe Bernardes: Campeão na categoria Kumite -60Kg; Frederico Felipe: Campeão na categoria Kumite -67Kg; Matheus Oyan: Campeão na categoria Kumite -75Kg; Andrey Nazario: Campeão na categoria Kumite -84Kg; Igor de Assis Alves: Bronze na categoria Kumite +84Kg; Samuel Carvalho: Campeão na categoria Kumite Open/Absoluto; e Kumite Equipe Masc.: Piracicaba Campeã.
APÓS SETE ANOS
O karatê piracicabano colaborou para a conquista dos Jogos Regionais pela Noiva da Colina após sete anos de espera. Na classificação final, Piracicaba ficou com o título ao somar 250 pontos, apenas um a mais (249 pontos) em relação ao vice-campeão, Bauru, e Botucatu, que terminou em terceiro nos critérios de desempate.