SRA. GENY ANDRE DOS SANTOS Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 85 anos, filha do Sr. Alfredo Andre dos Santos e da Sra. Amalia Favaro dos Santos. Deixa irmão, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório Municipal de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO faleceu dia 14/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 75 anos de idade. Era filho do Sr. Joaquim de Oliveira e da Sra. Olimpia da Silva Oliveira, falecidos. Deixa a filha: Eliane de Jesus Placido Gomes casada com Emerson Francisco Gomes. Deixa netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/07/2026 as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO GABRIEL GOMES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Silvino Gabriel Gomes e da Sra. Efigenia Cardoso Gomes, era viúvo da Sra. Maria Sonia Leal Gomes; deixa os filhos: Carlos Eduardo Gabriel Gomes, casado com a Sra. Roberta Gomes; Gilceia Catia Gabriel Gomes; João Ricardo Gabriel Gomes, casado com a Sra. Margarete Cristiana de Almeida Gomes; Nilceia Fernanda Gomes, casada com o Sr. Irineu Fernando dos Santos; Leonardo Augusto Gabriel Gomes e Simone Regina Gabriel Gomes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h da sala"03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MANOEL COLINAS GARCIA faleceu dia 15/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Isabel Hilario Colinas. Era filha do Sr. José Colinas da Sra. Adelia Garcia, falecidos. Deixa os filhos: Homero Tadeu Colinas casado com Andrea Veneri Colinas, Isabel Cristina Colinas Salvatore casada com Eduardo Salvatore, Rosemeire Aparecida Colinas Basso casada com Milton Francisco Basso. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARINA ANTONIO PINTO GARCIA faleceu dia 08/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 76 anos de idade e era casada com o Sr. José Carlos da Silva Garcia. Era filha do Sr. Benedito Antonio Pinto e da Sra. Paula Antunes Pinto, falecidos. Deixa o filho: Renato Garcia casado com Aline Raquel Alves. Deixa a neta: Helena Alves Garcia, Guilherme Alves Garcia, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/07/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS faleceu dia 15/07 na cidade de Piracicaba aos 39 anos de idade e era casado com o Sr. Bruno Camargo. Era filho do Sr. Norberto Rodrigues dos Santos e da Sra. Suzeley Rosmari Sartori dos Santos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ROBERTO ESTEVAM faleceu dia 15/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 56 anos de idade. Era filho do Sr. Domingos Estevam e da Sra. Anna Ferraz Estevam, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/07/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ROBERTO VICENTE Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Braulio Vicente e da Sra. Josefina Atanasio Vicente. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 9h no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. VALDECI GEMINIANO DA SILVA faleceu dia 15/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Lucineia Rodrigues. Era filho do Sr. Geminiano Manoel da Silva da Sra. Corina Antonia da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Samanta, Jonas, Lucas e Alecsandra. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.