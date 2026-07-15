SRA. GENY ANDRE DOS SANTOS Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 85 anos, filha do Sr. Alfredo Andre dos Santos e da Sra. Amalia Favaro dos Santos. Deixa irmão, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório Municipal de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO faleceu dia 14/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 75 anos de idade. Era filho do Sr. Joaquim de Oliveira e da Sra. Olimpia da Silva Oliveira, falecidos. Deixa a filha: Eliane de Jesus Placido Gomes casada com Emerson Francisco Gomes. Deixa netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/07/2026 as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOÃO GABRIEL GOMES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Silvino Gabriel Gomes e da Sra. Efigenia Cardoso Gomes, era viúvo da Sra. Maria Sonia Leal Gomes; deixa os filhos: Carlos Eduardo Gabriel Gomes, casado com a Sra. Roberta Gomes; Gilceia Catia Gabriel Gomes; João Ricardo Gabriel Gomes, casado com a Sra. Margarete Cristiana de Almeida Gomes; Nilceia Fernanda Gomes, casada com o Sr. Irineu Fernando dos Santos; Leonardo Augusto Gabriel Gomes e Simone Regina Gabriel Gomes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h da sala"03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.