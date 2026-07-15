Bebel com o presidente Lula, que tem um olhar especial para a educação e a saúde pública

Os recursos para a construção destas unidades básicas totalizam mais de R$ 4,8 milhões e fazem parte do PAC 2024, sendo que o repasse já foi feito em junho do ano passado e a previsão era de que uma destas UBS fique pronta até o final de outubro, enquanto que uma obra está com as obras sendo iniciadas.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) faz questão de destacar que o governo federal do presidente Lula liberou recursos para a construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) na cidade de Rio das Pedras.

As obras de construção da UBS no bairro São Cristóvão II, que fica na rua Marino Ernesto Montagoni, está em fase final

Bebel conta que para a construção das UBS´s, que são porte 2, com mais de 500 metros, o governo do presidente Lula liberou, através do Ministério da Saúde, R$ 2.435.976,00 para cada obra. A construção da UBS no bairro São Cristóvão II, fica na rua Marino Ernesto Montagani, e está em fase final, enquanto que a outra, que teve a terraplanagem já realizada, fica na avenida Davi Miori e está denominada de “José Carlos Barrichelo”. “Agora, está sendo feita a fundação e em breve essa obra será iniciada”, diz.

A deputada Professora Bebel conta que uma delas, inclusive, contará com atendimento odontológico. “Nos próximos dias, estarei em Rio das Pedras para acompanhar de perto estas obras que vão garantir a melhoria do atendimento à população.