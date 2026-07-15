O chafariz de dois andares compunha o cenário de contos de fadas. E a verdejante floresta emoldurando a paisagem.

Às vezes passava em frente, quando fazia caminhadas, e pelas frestas do portão, sempre fechado, visualizava a imponente fachada em tons de rosa e branco, o pórtico rendilhado das janelas e as paredes entremeadas de musgos.

Sempre tive curiosidade de conhecer esse casarão imponente que desperta o fascínio das coisas antigas, da história da nossa cidade

Mas eis que surge a oportunidade de visitar esse casarão e eu não poderia perder por nada! Antiga Vila Aretusina, o palacete foi construído para ser moradia de Luiz Vicente de Souza Queiroz e sua esposa Ermelinda, mais tarde conhecido por "Seio de Abraão" por sua beleza histórica, e por fim, mudaram para Palacete Boyes quando foi vendido para a família Boyes, que utilizou a mansão até o fechamento da fábrica, quando o imóvel ficou abandonado por muito tempo, até que o empresário Arnold Fioravante o arrematou num leilão e o restaurou. Recentemente foi tombado pelo CODEPAC.

Construído no século XIX, na década de 1870, guarda a imponência do estilo neoclássico. Um casarão que se integra com a paisagem ribeirinha e tem até uma cachoeira cantante em seu quintal, cercado de vegetação nativa que abriga árvores centenárias gigantescas.

Graças ao projeto Village Art Decor, do empresário Bruno Chamochumbi, que congrega um pool de arquitetos, paisagistas, designers e decoradores, os portões se abriram para a população, mas corram comprar seus ingressos porque é por tempo limitado!