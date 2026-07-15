Derramando os olhos na areia da história, encontrar-se-ão semelhanças entre os jogos do coliseu da Roma antiga e nos nossos também monumentais estádios de futebol. Nas arenas romanas, homens enfrentavam os animais sob explosões emocionais de plateias apaixonadas. Em nosso tempo, homens lutam entre si pelo domínio de uma bola. Vencedores recuperavam, nas disputas romanas, a própria vida, engalanando-se com coroas do louro, plantinha considerada emblema da glória. Dominadores da bola ganham aplausos, dinheiro e prestígio. Derrotados são esquecidos. Ou marginalizados. Conforme a lei da atualidade: “vencer ou vencer”. Embora, na realidade, viver também é perder.

Chegamos aos últimos dias do Campeonato Mundial de futebol. Foi como se o mundo tivesse parado. Pelo menos, grande parte dele diante da magia de jogos digamos que hipnotizantes. No entanto, e infelizmente para eles próprios, há, ainda, os que veem, no jogo, a realidade apenas negativa. No entanto, a própria vida é um jogo, essencial para cada vivente. Joga-se diariamente não tão somente para sobreviver como, também, para se divertir. Desde a Antiguidade, pensadores, filósofos entenderam o jogo como parte da natureza humana, atividade que se realiza sem outra finalidade que não a dela mesma. E a finalidade está no que, mesmo não o percebendo, o ser humano busca incessantemente: viver a alegria, estar feliz. Pode-se consegui-lo, pode-se fracassar. É o jogo.

Obviamente, o controle sobre tal naturalidade da condição humana veio estabelecer regras, normas e até mesmo leis que fazem, dessa realidade, veículos para interesses vários. São os jogos coletivos, criando concorrências e competições nas quais há perdedores e vencedores. A humanidade vive deles, em disputa permanente. O mínimo de paz acontece apenas durante a disputa, quando contendores respeitam, temem ou ainda desconhecem uns aos outros. É o empate, ainda que provisório. Pois, basta encontrar a fragilidade daquele, para este investir, buscando vencê-lo.