SR. ALBERICO BELLATO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. João Bellato e da Sra. Apparecida Bellato, era casado com a Sra. Maria Elena Calcidoni Bellato. Deixa filhos, genro, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO FRIAS faleceu dia 13/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Bernadete Santos. Era filho do Sr. Aristeu Frias e da Sra. Suzana Jimenez Frias, falecidos. Deixa a filha, Gislaine Frias casada com Mauricio Pereira da Silva Filho. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/07/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. APARECIDA GARCIA CAMARGO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Jacob Garcia e da Sra. Benedita Crispim Garcia, era viúva do Sr. Adilson de Meira Camargo; deixa os filhos: Alessandro Garcia de Meira Camargo e Maria Teresinha Garcia Camargo, casada com o Sr. Anderson de Souza Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.