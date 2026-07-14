SR. ALBERICO BELLATO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. João Bellato e da Sra. Apparecida Bellato, era casado com a Sra. Maria Elena Calcidoni Bellato. Deixa filhos, genro, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO FRIAS faleceu dia 13/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Bernadete Santos. Era filho do Sr. Aristeu Frias e da Sra. Suzana Jimenez Frias, falecidos. Deixa a filha, Gislaine Frias casada com Mauricio Pereira da Silva Filho. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/07/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. APARECIDA GARCIA CAMARGO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Jacob Garcia e da Sra. Benedita Crispim Garcia, era viúva do Sr. Adilson de Meira Camargo; deixa os filhos: Alessandro Garcia de Meira Camargo e Maria Teresinha Garcia Camargo, casada com o Sr. Anderson de Souza Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. APPARECIDA PIRES DA ROSA ALMEIDA faleceu dia 14/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 97 anos de idade e era viúva do Sr. Gomercino Lopes de Almeida. Era filha do Sr. Eugenio Pires da Rosa e da Sra. Sebastiana Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Valmari João da Rosa Almeida, Valdir Francisco da Rosa Almeida, Sueli Aparecida da Rosa Almeida, Valdemir José da Rosa Almeida - falecido. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/07/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Margaridas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. CARLOS HUGO VOCURCA Faleceu anteontem, na cidade Goiânia/GO, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Humberto Vocurca e da Sra. Carolina Guimaraes de Carvalho Vocurca, era casado com a Sra. Ana Maria Vocurca; deixa os filhos: Humberto Vocurca Neto; Hugo Luiz Vocurca, casado com a Sra. Pollyanna Lopes Vocurca e Maria Carolina Vocurca Agapito, casada com o Sr. Daniel Guilherme Agapito. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CEONDINA MARIA DORNELLES Faleceu dia 12/07/2026, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Arlindo Henriques Dornelles e da Sra. Maria José Dornelles; deixa os filhos: Fabiana Dornelles Fujji e Fausto Marcelo Dornelles. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. DIMAS STURARO faleceu dia 14/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era viúvo da Sra. Neusa Aparecida Poli Sturaro. Era filho do Sr. Lino Sturaro e da Sra. Libera Salvaia Sturaro, falecidos. Deixa os Filhos: Evando Sturaro casado com Alexandra Nunes Sturaro, Lilian Sturaro dos Santos casada com Gleison Marcel Sturaro e Tiago Poli Sturaro. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba - Sala Safira, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. DORACI MACHADO faleceu dia 14/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 76 anos de idade. Era filha do Sr. José Machado e da Sra. Ester dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Eduardo de Jesus, Debora Aparecida de Jesus casada com Emerson Moreira. Deixa netos, bisneto, irmãs, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 08:30hs saindo a urna mortuária do Memorial de São Pedro – Sala 01, seguindo para o Cemitério Municipal de Santa Maria da Serra. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ELIANA DO CARMO Faleceu anteontem, na cidade de Limeira/SP, contava 51 anos, filha dos finados Sr. Aloisio do Carmo Silva e da Sra. Aparecida Pinto da Silva; deixa os filhos: Wesley; Welliton e Wendel. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Parque na cidade de Limeira/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. HONORIA MARIA DOS SANTOS ALTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Lazaro José Maria e da Sra. Albertina dos Santos, era viúva do Sr. Mario Altos; deixa os filhos: Maria Aparecida da Silva Santini, viúva do Sr. Jose Ercilio Santini; Mario Aparecido Dias Altos; Dirceu Altos, casado com a Sra. Andreia Xenia Furlan e Dirce Altos Santini, casada com o Sr. Olivio Santini. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ CANDIDO SILVA ALVES Faleceu ontem, na cidade de Santa Maria da Serra/SP, contava 70 anos, filho dos finados Sr. João Alves Filho e da Sra. Leontina Silva Alves, era casado com a Sra. Angela Maria Olaia Alves; deixa a filha: Jasmine Monique Alves. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ CARDOSO SALES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Satiro Cardoso Sales e da Sra. Odilia Maria de Brito, era casado com a Sra. Maria Aparecida da Cruz Sales; deixa os filhos: Shirley Cardoso Sales, casada com o Sr. Edinaldo Santos Queiroz; Solange Cardoso Sales; Reinaldo da Cruz Sales; Reginaldo Cardoso Sales; Rosangela Cardoso Sales e Josué Cardoso Sales. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LAZARA LEITE DO AMARAL Faleceu ontem, na cidade de Americana/SP, contava 92 anos, filha dos finados Sr. João Leite e da Sra. Helena Cavalari, era viúva do Sr. Odair do Amaral; deixa os filhos: Marilene; Marilete; Marilise; Aristides; Ana Cristina; Daniel e João Jose, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade de Americana/SP, para o Cemitério da Saudade da cidade de Americana/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LUZIA PEREIRA DA SILVA Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Raimundo Nonato Pereira e da Sra. Virgilia Euzebia da Conceição, era viúva do Sr. José Caetano da Silva; deixa a filha: Célia Regina de Santana Bonfim. Deixa netas, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA IRAILDES ZATARIN ERLO Faleceu anteontem, na cidade de Saltinho/SP, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Attilio da Cruz Zatarin e da Sra. Valeria Pandolfi, era viúva do Sr. Paulo Egydio Erlo; deixa os filhos: José Roberto Erlo, casado com a Sra. Maria Ines Trevisan Erlo; Maria Luiza Erlo, casada com o Sr. Edimur Libardi; Geraldo José Erlo; Maria Aparecida Erlo Leite, casada com o Sr. Tadeu Benedito Correa Leite e Maria de Olinda Erlo Salmasi, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório Municipal de Saltinho, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MATHILDE ZANONI VIEIRA faleceu dia 14/07/2026 na cidade de Charqueada aos 99 anos de idade e era viúva do Sr. Nelson Guilherme Vieira. Era filha do Sr. Benvenuto Zanoni e da Sra. Leonilda Capellasso Zanoni, falecidos. Deixa os filhos: Enos Guilherme Vieira -falecido, casado com Maria Regina Azzini Vieira, Pedro Guilherme Vieira, casado com Neusa Sueli Pichirilli Vieira, Maria da Graça Guilherme Vieira Favarin, casada com José Laércio Favarin, Benvinda Aparecida Guilherme Vieira, Paulo Guilherme Vieira, casado com Valdineia Aparecida Callegaro Vieira. Deixa netos: José Laércio Favarin Junior, Tais Pichirilli Vieira, Lucas Pichirilli Vieira, Renato Azzini Vieira, Felipe Mateus Favarin, Maria Paula Vieira. Bisnetos: Beatriz, Miguel, Nina, Hugo, Eduardo, Bernardo, Laura, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para o Cemitério Municipal de Charqueada. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.