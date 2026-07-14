SRA. ANTONIA MARIZZA OMETTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. José Marizza e da Sra. Angélica Felipe Marizza, era viúva do Sr. Olenio Antonio Ometto; deixa os filhos: Maria Conceição Ometto de Matos, viúva do Sr. Antonio Alves de Matos; José Francisco Ometto; Pedro Antonio Ometto, casado com a Sra. Gisele Martins da Silva Godoy Ometto e Claudia Regina Ometto Savelli, casada com o Sr. Antonio Savelli. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO CARRARO ROMERO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. João Romero Junior e da Sra. Julia Carraro Romero, era casado com a Sra. Iracema Bertolotti Romero; deixa as filhas: Edileine Romero Pissinatto, casada com o Sr. Paulo Sergio Pissinatto e Evandra Romero Vitti, casada com o Sr. Amarildo Mario Vitti. Deixa os netos: Natalia Romero Pissinatto e Alex Romero Vitti, demais familiares e amigos. O Velório ocorreu ontem das 11h às 15h na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. AURELIO PIRES DA SILVA Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Amado Pereira da Silva e da Sra. Ana Pontes da Silva, era casado com a Sra. Aparecida Gomes da Silva; deixa os filhos: Orandil Gomes da Silva; Eunice Gomes da Silva; Nilza Gomes da Silva; Valmir Gomes da Silva, casado com a Sra. Eliana Santos Silva; Ademilson Gomes da Silva, casado com a Sra. Renata Cardoso; Ademir Gomes da Silva; Adenilsom Gomes da Silva, casado com a Sra. Talita da Silva e Nilson Gomes da Silva, casado com a Sra. Rosangela Nilceia Bortolote. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.