SRA. ANTONIA MARIZZA OMETTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. José Marizza e da Sra. Angélica Felipe Marizza, era viúva do Sr. Olenio Antonio Ometto; deixa os filhos: Maria Conceição Ometto de Matos, viúva do Sr. Antonio Alves de Matos; José Francisco Ometto; Pedro Antonio Ometto, casado com a Sra. Gisele Martins da Silva Godoy Ometto e Claudia Regina Ometto Savelli, casada com o Sr. Antonio Savelli. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO CARRARO ROMERO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. João Romero Junior e da Sra. Julia Carraro Romero, era casado com a Sra. Iracema Bertolotti Romero; deixa as filhas: Edileine Romero Pissinatto, casada com o Sr. Paulo Sergio Pissinatto e Evandra Romero Vitti, casada com o Sr. Amarildo Mario Vitti. Deixa os netos: Natalia Romero Pissinatto e Alex Romero Vitti, demais familiares e amigos. O Velório ocorreu ontem das 11h às 15h na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. AURELIO PIRES DA SILVA Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Amado Pereira da Silva e da Sra. Ana Pontes da Silva, era casado com a Sra. Aparecida Gomes da Silva; deixa os filhos: Orandil Gomes da Silva; Eunice Gomes da Silva; Nilza Gomes da Silva; Valmir Gomes da Silva, casado com a Sra. Eliana Santos Silva; Ademilson Gomes da Silva, casado com a Sra. Renata Cardoso; Ademir Gomes da Silva; Adenilsom Gomes da Silva, casado com a Sra. Talita da Silva e Nilson Gomes da Silva, casado com a Sra. Rosangela Nilceia Bortolote. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. BENEDITO HERMES MARTINS DO AMARAL Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Hermes Ferraz do Amaral e da Sra. Maria Martins do Amaral, era casado com a Sra. Tania Aparecida Lopes do Amaral, deixa os filhos: Augusto Cesar do Amaral, casado com a Sra. Evelise do Amaral; Hermes Ferraz do Amaral Neto, casado com a Sra. Ariely do Amaral e Tania Thais do Amaral, casada com o Sr. Diego de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CARMELITA CERQUEIRA SILVA faleceu dia 12/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viúva do Sr. Joaquim Machado de Brito. Era filha do Sr. José Roberto de Brito e da Sra. Doroteia Cerqueira Silva, falecidos. Deixa as filhas: Maria do Carmo Brito Pereira viúva de José Pereira da Silva, Valdete Cerqueira Brito, falecida. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/07/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. DIRCE CASAGRANDE VOLPATO faleceu dia 13/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 91 anos de idade e era filha do Sr. Serafim Casagrande e da Sra. Ottilia Candiotto, falecidos. Deixa os filhos: Maria Magali Volpato Naval casada com José Fernando Naval, José Volpato Filho casado Eliane Santana Volpato. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ERNESTINA TOLOTTI VICENTIN faleceu dia 11/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 92 anos de idade e era casada com o Sr. Orlando Vicentin. Era filha do Sr. Catharino Tolotti e da Sra. Angelina Riva, falecidos. Deixa a filha: Rosana Tolotti Vicentin. Deixa 2 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/07/2026 hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. FRANCISCA ELISABETE DOMINGOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Juvenal Domingos Filho e da Sra. Tharcilia de Aguiar Domingos. Deixa a filha: Bruna Eveline Domingos Petrini, casada com o Sr. Luis Fernando Viviani Tomazini, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOAQUIM DE CAMPOS faleceu dia 11/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 93 anos de idade e era viúvo da Sra. Theresinha Polizel de Campos. Era filho do Sr. José Correa de Campos e da Sra. Donata Delabio, falecidos. Deixa os filhos: Valter Josué de Campos casado com Maria das Neves Caetano de Campos, José Valdecir de Campos casado com Luzia Angela Pedronete de Campos, Claudete Aparecida de Campos Bortoleto casada com Armando Bortoleto, Antonio Conceição de Campos viúva de Osmir Antonio Fusato, Mario Claudemir de Campos, Valmir Antonio de Campos casado com Cristiane Moura de Campos. Deixa netos, bisnetos, tataranetos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/07/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório do Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO ANTONIO DE CAMARGO faleceu dia 12/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 89 anos de idade e era casado com a Sra. Graci Alexandre de Camargo. Era filho do Sr. João Rodrigues Camargo e da Sra. Maria Antonia Camargo, falecidos. Deixa os filhos: Sandra Daysi de Camargo Nascimento dos Santos casada com Sergio Nascimento dos Santos, Gleides Camargo Martins casada com Marildo Martins e João Marcos de Camargo casado com Denise Aparecida Patrezzi de Camargo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/07/2026 as 13:30hs saindo a urna mortuária da Igreja Metodista da Paulista, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO JOSÉ FORTI faleceu dia 13/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Nair Aparecida Ardiani Forti. Era filho do Sr. Gildo Forti e da Sra. Anastacia Vitti Forti, falecidos. Deixou os filhos: Debora Giovana Forti; Cristian Cesar Forti. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/07/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição - sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA faleceu dia 10/07/2026 na cidade de Sertãozinho aos 60 anos de idade e era filho do Sr. Sebastião Francisco de Oliveira e da Sra. Telvina Alves de Oliveira. Deixa os filhos: Joseane Rodrigues de Oliveira e Gleison Rodrigues de Oliveira. Deixa os netos: Sophia Rodrigues Ferraz e Raul Silva de Oliveira. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 12/07/2026 as 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROFESSOR: SR. JOSÉ ZOTELLI FILHO (ZITO) Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. José Zotelli e da Sra. Cesarina Barbosa Zotelli, era casado com a Sra. Yvone Basaglia Zotelli; deixa o filho: Helder Basaglia Zotelli, casado com a Sra. Tatiane Zotelli. Deixa os netos: Laura e Daniel, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 9h às 16h na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JUDITE DIAS Faleceu dia 11/07/2026, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Honorato Adriano Dias e da Sra. Paula Maria Dias; deixa o filho: Alexandre Augusto Dias. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIZ GOMES faleceu dia 13/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Eluzinete Rodrigues Gomes. Era filho do Sr. José Gomes de lima e da Sra. Alexandrina Garcia de Lima, falecidos. Deixa enteados, netos e demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/07/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIUSA PIMENTA DE BARROS faleceu dia 12/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade e era viúva do Sr. Sebastião Garcia de Barros. Era filha do Sr. João Pimenta Neves Junior e da Sra. Aparecida Moreira Pimenta Neves, falecidos. Deixa os filhos: Maxima Aparecida de Barros Venancio viúva de Gilberto Venancio; João Augusto Pimenta de Barros casado com Conceição Aparecida Gallina de Barros; Mary Lourdes de Barros Martins casada com Claudio de Oliveira Martins; Adriana Augusta Pimenta de Barros casada com Silva Gomes Fernandes. Deixa netos, bisnetos, tataranetos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/07/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA MATIAS DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Salustriano Ramos e da Sra. Isaura Matias, era viúva do Sr. José Maria Nunes Miguel; deixa os filhos: José Alceu Nunes Miguel, falecido, deixando viúva a Sra. Doralina Nunes Miguel; Jair Geraldo Nunes Miguel, casado com a Sra. Maria dos Remédios Miguel; Maria Santa Matias Miguel, casada com o Sr. Juares Lima Miguel, Maria Jocelina Galante Miguel, casada com o Sr. Sergio Galante; Maria Analia Rodrigues, casada com o Sr. Oscar Rodrigues; Carlos Matias Miguel, casado com a Sra. Geralda Pereira Miguel; Paulo Rogerio Nunes , casado com a Sra. Rogeria Aparecida Rodrigues Nunes e José Israel Nunes da Silva, casado com a Sra. Sandra Nunes da Silva. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ROBERTO AUGUSTO MURBACH faleceu dia 12/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 61 anos de idade e era casado com a Sra. Adriana Cristina Vaz Gonçalves. Era filho do Sr. Augusto Murbach Filho e da Sra. Antonia Benedita Amaro Murbach, falecidos. Deixa o filho: Augusto Murbach Neto. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/07/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Rosa, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. SERGIO APARECIDO DA CUNHA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho dos finados Sr. Elio Luiz da Cunha e da Sra. Maria Aguiar da Cunha, deixa os filhos: Diego da Cunha; Vinicius da Cunha; João Pedro da Cunha; Luis Fernando da Cunha e Isabela da Cunha. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. VINICIUS OLIVEIRA MODA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 42 anos, filho do Sr. Rubens Eli Moda, falecido, e da Sra. Sandra Oliveira Moda, era casado com a Sra. Caroline Campos Moda, deixa o filho: Benjamin Campos Moda. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "C - Lírio" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.