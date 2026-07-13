Após o fim da participação na Série D do Brasileiro, o XV de Piracicaba já pensa na próxima competição: a Copa Paulista de Futebol. A equipe comandada pelo técnico Fernando Marchiori estreia no próximo dia 22, às 19h, diante do União São João, no estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras.

A estreia em casa, no estádio Barão da Serra Negra, será em 26 de julho (um domingo), às 16h, diante do Comercial. A diretoria do Alvinegro deverá solicitar a mudança de dia e horário, pois, tradicionalmente, o time manda seus jogos em casa às sextas-feiras à noite ou no sábado à tarde.

Até lá, algumas mudanças devem acontecer, com chegadas e saídas de jogadores. A primeira movimentação é no gol com a não renovação do vínculo do goleiro Victor Golas. O treinador quinzista deve indicar algumas contratações, a primeira para o gol, com a saída do arqueiro titular, mas também para o ataque, setor bastante criticado pela torcida, principalmente pela falta de opções.