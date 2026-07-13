Após o fim da participação na Série D do Brasileiro, o XV de Piracicaba já pensa na próxima competição: a Copa Paulista de Futebol. A equipe comandada pelo técnico Fernando Marchiori estreia no próximo dia 22, às 19h, diante do União São João, no estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras.
A estreia em casa, no estádio Barão da Serra Negra, será em 26 de julho (um domingo), às 16h, diante do Comercial. A diretoria do Alvinegro deverá solicitar a mudança de dia e horário, pois, tradicionalmente, o time manda seus jogos em casa às sextas-feiras à noite ou no sábado à tarde.
Até lá, algumas mudanças devem acontecer, com chegadas e saídas de jogadores. A primeira movimentação é no gol com a não renovação do vínculo do goleiro Victor Golas. O treinador quinzista deve indicar algumas contratações, a primeira para o gol, com a saída do arqueiro titular, mas também para o ataque, setor bastante criticado pela torcida, principalmente pela falta de opções.
O XV de Novembro está no Grupo 2, ao lado de Comercial, Noroeste e União São João. Nas outras chaves estão: Grupo 1 - Bandeirante de Birigui; Linense, Presidente Prudente e Marília; Grupo 3 – Juventus, Osasco Sporting, Paulista de Jundiaí e Primavera de Indaiatuba; e Grupo 4 - Santo André, São Bernardo, São Caetano e São José.
A Copa Paulista de Futebol será disputada pelos 16 clubes que obtiveram índice técnico para participar da competição. Todos os times participantes jogarão no mínimo 6 e no máximo 14 partidas. O torneio terá início no próximo dia 18 e término previsto para em 18 de outubro, com um total de 5 fases.
Na primeira fase, os clubes jogarão dentro dos respectivos grupos em turno e returno, classificando-se para a fase quartas de final os somente líderes de cada grupo. Já os segundos e terceiros colocados farão a fase play in. Com oito equipes, o Play in terá quatro grupos com dois times cada, que jogarão em turno e returno, classificando o time vencedor no “mata-mata”.
Na fase quartas de finais, cada classificado de forma direta enfrentara um que veio da fase play in, em jogos de ida e volta. Os quatro melhores seguem na competição, para se enfrentarem nas semi, que indicarão os finalistas do torneio. O clube campeão será indicado para a Copa do Brasil 2027 ou poderá optar por uma vaga no Brasileiro Série D de 2027.
VEJA OS JOGOS DO XV NA PRIMEIRA FASE:
1º TURNO
22/07 – 19h – União São João x XV de Piracicaba
26/07 – 16h – XV de Piracicaba x Comercial
02/08 – 16h - XV de Piracicaba x Noroeste
2º TURNO
09/07 – 16h – Noroeste x XV de Piracicaba
16/07 – 16h – Comercial x XV de Piracicaba
22/07 – 15h - XV de Piracicaba x União São João
FONTE – FPF (Federação Paulista de Futebol)
OBS – Os jogos do XV de Piracicaba, com exceção à última rodada, poderão sofrer alterações de dia e horário.