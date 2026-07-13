Apesar da fama de independentes e da pelagem que ajuda a manter a temperatura corporal, os gatos também podem sofrer com o frio. Durante o inverno, alguns animais ficam mais vulneráveis às baixas temperaturas, principalmente filhotes, idosos, felinos muito magros e aqueles que convivem com doenças crônicas.
Observar mudanças de comportamento e adaptar o ambiente da casa pode fazer toda a diferença para garantir o bem-estar e evitar problemas de saúde nos dias mais frios.
Quais gatos sofrem mais com o frio?
Nem todos os felinos reagem da mesma forma às temperaturas baixas. A resistência ao frio varia conforme a idade, o tipo de pelagem e o estado de saúde do animal.
Entre os que merecem atenção especial estão:
- gatos idosos;
- filhotes;
- animais com doenças renais, cardíacas ou outras enfermidades crônicas;
- gatos de pelo curto;
- felinos muito magros;
- gatos sem pelos.
Esses animais costumam perder calor corporal com mais facilidade e podem apresentar maior dificuldade para manter a temperatura adequada.
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Como identificar que o gato está com frio
Ao contrário de outros animais, os gatos raramente demonstram desconforto de forma evidente. Na maioria das vezes, os sinais são discretos e aparecem por meio de mudanças na rotina.
Os principais indícios incluem:
- procura constante por locais ensolarados ou aquecidos;
- permanência debaixo de cobertores ou mantas;
- busca por colo e contato físico;
- patas, orelhas e ponta do rabo mais frios;
- tremores leves;
- redução das brincadeiras;
- menor nível de atividade;
- mudança dos locais onde costuma dormir.
Caso o animal apresente tremores intensos, apatia excessiva ou dificuldade para reagir, a orientação é procurar atendimento veterinário, já que esses sintomas podem indicar hipotermia.
Como aquecer o gato dentro de casa
Pequenas adaptações no ambiente costumam ser suficientes para manter os felinos confortáveis durante o inverno.
Entre as principais recomendações estão oferecer caminhas macias em locais protegidos do vento, disponibilizar mantas e cobertores e facilitar o acesso a espaços onde bate sol ao longo do dia.
Também é importante evitar que o animal permaneça próximo a portas e janelas abertas por muito tempo, reduzindo a exposição às correntes de ar.
Roupas nem sempre são a melhor opção
Embora sejam comuns para cães, as roupinhas normalmente não agradam aos gatos.
A maioria dos felinos sente desconforto ao vestir roupas, podendo ficar estressada ou até reduzir seus movimentos.
O uso costuma ser indicado apenas em situações específicas, como para gatos sem pelos, animais muito idosos ou quando houver orientação veterinária.
Se o gato tentar retirar a roupa o tempo todo ou demonstrar incômodo, o ideal é investir em outras formas de aquecimento.
Alimentação e água merecem atenção
Durante os períodos mais frios, alguns gatos podem consumir mais alimento devido ao aumento do gasto energético para manter a temperatura corporal.
Ao mesmo tempo, a ingestão de água costuma diminuir, aumentando o risco de desidratação.
Para estimular a hidratação, especialistas recomendam:
- oferecer água fresca em vários pontos da casa;
- utilizar fontes de água corrente;
- incluir alimentos úmidos na alimentação, quando indicado.
Cuidados extras para gatos que vivem em áreas externas
Os felinos que permanecem em quintais ou áreas abertas precisam de proteção contra vento, chuva e umidade.
Abrigos secos, protegidos e bem isolados ajudam a reduzir o desconforto térmico e diminuem o risco de doenças respiratórias.
Sempre que possível, o ideal é permitir que o animal tenha acesso ao interior da residência durante os períodos de frio intenso.
Com alguns cuidados simples, é possível garantir mais conforto e qualidade de vida aos gatos durante todo o inverno.