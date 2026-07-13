Apesar da fama de independentes e da pelagem que ajuda a manter a temperatura corporal, os gatos também podem sofrer com o frio. Durante o inverno, alguns animais ficam mais vulneráveis às baixas temperaturas, principalmente filhotes, idosos, felinos muito magros e aqueles que convivem com doenças crônicas.

Observar mudanças de comportamento e adaptar o ambiente da casa pode fazer toda a diferença para garantir o bem-estar e evitar problemas de saúde nos dias mais frios.

Quais gatos sofrem mais com o frio?

Nem todos os felinos reagem da mesma forma às temperaturas baixas. A resistência ao frio varia conforme a idade, o tipo de pelagem e o estado de saúde do animal.