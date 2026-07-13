Existe uma imagem curiosa que carregamos sobre os medicamentos. Normalmente pensamos em comprimidos, cápsulas ou frascos guardados em uma prateleira. Mas a biologia nos mostra algo muito mais fascinante: um dos remédios mais poderosos que conhecemos não vem da indústria farmacêutica. Ele nasce dentro do próprio corpo.

Toda vez que você se exercita, seus músculos fazem muito mais do que produzir força. Eles passam a funcionar como um verdadeiro órgão endócrino, liberando centenas de moléculas chamadas miocinas. Elas entram na corrente sanguínea e viajam pelo organismo levando mensagens para praticamente todos os órgãos.

Durante muito tempo acreditou-se que o músculo servia apenas para gerar movimento. Hoje sabemos que ele conversa com o cérebro, o coração, o fígado, os ossos, o tecido adiposo e até com o sistema imunológico. Falamos sobre isso aqui diversas vezes. Você produz remédios e saúde.