Existe uma imagem curiosa que carregamos sobre os medicamentos. Normalmente pensamos em comprimidos, cápsulas ou frascos guardados em uma prateleira. Mas a biologia nos mostra algo muito mais fascinante: um dos remédios mais poderosos que conhecemos não vem da indústria farmacêutica. Ele nasce dentro do próprio corpo.
Toda vez que você se exercita, seus músculos fazem muito mais do que produzir força. Eles passam a funcionar como um verdadeiro órgão endócrino, liberando centenas de moléculas chamadas miocinas. Elas entram na corrente sanguínea e viajam pelo organismo levando mensagens para praticamente todos os órgãos.
Durante muito tempo acreditou-se que o músculo servia apenas para gerar movimento. Hoje sabemos que ele conversa com o cérebro, o coração, o fígado, os ossos, o tecido adiposo e até com o sistema imunológico. Falamos sobre isso aqui diversas vezes. Você produz remédios e saúde.
Esse conhecimento foi reunido em um importante artigo publicado na revista Nature Reviews Endocrinology, intitulado "Muscle as an Endocrine Organ: Focus on Muscle-Derived Interleukin-6". O trabalho ajudou a consolidar uma mudança de paradigma na medicina: quando se contrai, o músculo passa a produzir substâncias capazes de influenciar praticamente todo o organismo.
É quase como se cada treino ativasse uma pequena farmácia interna.É fantástico ver isso!
Algumas dessas moléculas reduzem processos inflamatórios. Outras melhoram a sensibilidade à insulina, facilitando o controle da glicemia. Há aquelas que estimulam a utilização da gordura como fonte de energia, favorecem a regeneração muscular, fortalecem os ossos e ajudam na formação de novos vasos sanguíneos.
Talvez uma das mais fascinantes seja o aumento da produção do BDNF, conhecido como o "fertilizante do cérebro". Ele estimula a formação de novas conexões entre neurônios, melhora a memória, favorece o aprendizado e parece exercer um importante papel na proteção contra doenças neurodegenerativas.
Perceba que estamos falando de algo extraordinário. Quando você termina um treino, não levou benefícios apenas para os músculos que trabalhou. O corpo inteiro recebeu a notícia de que vale a pena continuar saudável.
E talvez seja justamente aí que mora uma das maiores diferenças entre simplesmente recomendar atividade física e realmente prescrever exercício. A fisiologia do exercício não estuda apenas como o corpo funciona em movimento. Ela procura compreender quais respostas biológicas cada intensidade, volume, duração e tipo de treinamento desencadeiam. Um treino de força produz sinais diferentes de uma caminhada, que também serão diferentes dos gerados por uma corrida intensa.
É por isso que o exercício deixou de ser apenas uma ferramenta para emagrecer ou ganhar massa muscular. Ele se tornou uma das intervenções mais completas que a medicina conhece para prevenir doenças crônicas, preservar a autonomia e melhorar a qualidade de vida e sua longevidade.
Vejo isso todos os dias entre meus alunos. Muitos chegam procurando menos dor, mais disposição ou alguns quilos a menos. Sem perceber, levam muito mais do que isso. Saem produzindo substâncias que nenhum laboratório consegue reproduzir na mesma complexidade e na mesma inteligência com que o próprio organismo faz.
A maior descoberta da ciência do exercício é esta: toda vez que você decide se movimentar, seu corpo começa a fabricar o remédio que ele mesmo precisa.E esse, até hoje, continua sendo um dos tratamentos mais eficazes, acessíveis e extraordinários que a natureza já criou. Não devemos ficar parados. E quem começa, se pergunta, porque não fez isso antes...Até a próxima.