Existe um traço comum entre as economias que lideram o mundo: elas compreenderam que riqueza deixou de ser apenas aquilo que se extrai da terra ou se fabrica dentro de uma indústria. O que passou a gerar valor, cada vez mais, foi a capacidade de produzir conhecimento e transformá-lo em soluções. Em outras palavras, inovação deixou de ser um diferencial para se tornar condição de competitividade.

O Brasil sabe disso, mas ainda convive com uma velha contradição. Discursa sobre inovação como prioridade estratégica, enquanto frequentemente a trata como uma despesa que pode esperar. O problema é que tecnologia não acompanha o calendário político nem aguarda o momento ideal da economia. Quem posterga investimentos em pesquisa e desenvolvimento acaba comprando, no futuro, aquilo que deixou de produzir no presente.

Há um equívoco recorrente em imaginar inovação como algo restrito aos laboratórios ou às grandes empresas de tecnologia. Ela também está no processo industrial que reduz desperdícios, na empresa que desenvolve um novo método de produção, na solução que melhora a eficiência do agronegócio ou na tecnologia capaz de aumentar a competitividade de um negócio tradicional. São avanços discretos, mas que, somados, fazem enorme diferença para a economia.