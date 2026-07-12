A casa onde ela salvava vidas virou cena de crime. Na tarde de quinta-feira (9), Maria Aparecida Martinelli Cezar, de 57 anos, a Cida, foi encontrada morta a facadas dentro do próprio apartamento, na Rua Padre Vieirano, no Cambuí em Campinas, a 60 km de. Piracicaba.
E a dor tomou conta de quem conhecia a protetora dos animais.
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- Cida era vice-presidente da ONG "Anjos de Patas" , de Americana. Mas para a maioria das pessoas ela era só "Cida": aquela mulher que parava na rua para dar água ao cachorro de rua e que levava gato doente no colo para o veterinário.
Na homenagem, a ONG escreveu:
_"Nossa companheira de luta. Uma guerreira que dedicou a vida a dar amor àqueles que não podiam se defender".
Nos comentários só tinha lamento. "Que tristeza", "injustiça" e "queremos justiça".
Uma amiga estava na praça em frente ao prédio quando viu viatura e polícia. Tentou ligar pra Cida na hora, sem imaginar o que estava acontecendo.
Gritos, tensão e silêncio.
Vizinhos dizem que ouviram gritos vindos do apartamento na tarde de quinta. Depois, nada.
Quando a polícia entrou, Cida já estava sem vida. O corpo foi levado pela SETEC.
O suspeito e a versão
Um homem se apresentou no 1º DP e disse que os dois discutiram por causa de uma dívida. Segundo ele, Cida pegou a faca primeiro e ele reagiu pra se defender, mas a polícia apreendeu a arma e agora vai investigar se foi legítima defesa ou não. Por enquanto, o suspeito responde em liberdade.
O caso foi registrado como homicídio e segue sendo investigado pela Polícia Civil.