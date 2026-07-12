A casa onde ela salvava vidas virou cena de crime. Na tarde de quinta-feira (9), Maria Aparecida Martinelli Cezar, de 57 anos, a Cida, foi encontrada morta a facadas dentro do próprio apartamento, na Rua Padre Vieirano, no Cambuí em Campinas, a 60 km de. Piracicaba.

E a dor tomou conta de quem conhecia a protetora dos animais.

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