12 de julho de 2026
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HOMICÍDIO

Morte a facadas de vice-presidente de ONG animal causa comoção

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Maria Aparecida Martinelli Cezar era vice-presidente da ONG Anjos de Patas.
Maria Aparecida Martinelli Cezar era vice-presidente da ONG Anjos de Patas.

  A casa onde ela salvava vidas virou cena de crime. Na tarde de quinta-feira (9), Maria Aparecida Martinelli Cezar, de 57 anos, a Cida, foi encontrada morta a facadas dentro do próprio apartamento, na Rua Padre Vieirano, no Cambuí em Campinas, a 60 km de. Piracicaba.

 E a dor tomou conta de quem conhecia a protetora dos animais.

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Na homenagem, a ONG escreveu:  

_"Nossa companheira de luta. Uma guerreira que dedicou a vida a dar amor àqueles que não podiam se defender".

Nos comentários só tinha lamento. "Que tristeza", "injustiça" e "queremos justiça".

Uma amiga estava na praça em frente ao prédio quando viu viatura e polícia. Tentou ligar pra Cida na hora, sem imaginar o que estava acontecendo.

Gritos, tensão e silêncio. 

Vizinhos dizem que ouviram gritos vindos do apartamento na tarde de quinta. Depois, nada.

Quando a polícia entrou, Cida já estava sem vida. O corpo foi levado pela SETEC.

O suspeito e a versão

Um homem se apresentou no 1º DP e disse que os dois discutiram por causa de uma dívida. Segundo ele, Cida pegou a faca primeiro e ele reagiu pra se defender, mas a polícia apreendeu a arma e agora vai investigar se foi legítima defesa ou não. Por enquanto, o suspeito responde em liberdade.

O caso foi registrado como homicídio e segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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