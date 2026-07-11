Sr. Agnaldo Aparecido Massarutto Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Pedro Massarutto e da Sra. Maria Aparecida Copoli Massarutto, era casado com a Sra. Benedita do Amaral Massarutto; deixa os filhos: Danilo Massarutto, casado com a Sra. Vanessa Quadros Massarutto; Francielen Massaruto Lamberti, casada com o Sr. Fernando Lamberti e Rinaldo Massaruto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Appatecida de Jesus Guardia Outeiro Faleceu dia 10/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Waldecy Outeiro. Era filha do Sr. Miguel Guardia Sanches e da Sra. Maria Aguilar Larios, falecidos. Deixa as filhas: Adriana Regina Guardia Outeiro Jardim viúva de Natanael Macedo Jardim; Valéria Guardia Outeiro. Deixa os netos: Felipe Jardim e Tiago Jardim, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/07/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr Jayme de Arruda Dias Faleceu dia 11/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Aparecida Ribeiro Dias. Era filho do Sr. João carlos Dias e da Sra. Ercilia de Arruda Dias, falecidos. Deixa o filho: Luiz Henrique Ribeiro de Arruda Dias casado com Ana Carolina Herling Meira. Deixa o neto: Rafael Henrique de Arruda Dias, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/07/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Jandira Madalena Padoveze Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Nasarin Santo Gottardo e da Sra. Rosa Cibin, era viúva do Sr. David Padoveze; deixa os filhos: Sergio Alcides Padoveze, casado com a Sra. Luciana Aparecida Blumer Padoveze e Patricia Aparecida Padoveze, casada com o Sr. Jabis Dacsander Padoveze. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Costa Aguiar Faleceu dia 10/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Angelina Gomes de Arruda. Era filho do Sr. José Costa Aguiar e da Sra. Armerciana Costa Aguiar, falecidos. Deixou os filhos: Claudinei Costa Aguiar; Rosemeire Costa Aguiar Cadorin; Margarete Costa Aguiar; Giovani Costa Aguiar; Adriana Costa Aguiar Guastardelo; Jocemar Costa Aguiar. Deixa o enteado: Diego José de Arruda Lopes. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/07/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marli Aparecida Odas Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Pedro Jose Odas e da Sra. Zeurinda Piovesan Odas. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Contador: Sr. Roberto Alves de Araujo Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Oswaldo Alves de Araujo e da Sra. Izaura Libera Torchetti de Araujo, era viúvo da Sra. Zuleika Pereira Araujo; deixa os filhos: Marcelo Pereira Araujo, casado com a Sra. Regiane Aparecida Penteado Araujo; Ricardo Pereira Araujo e Marilia Pereira Araujo da Cruz, casada com o Sr. Jose Antonio da Cruz Junior. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sebastiana Cardoso Rodrigues Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Francisco Cardoso de Oliveira e da Sra. Rosa Carmignola, era viúva do Sr. Hermenegildo Chagas Rodrigues; deixa os filhos: Raquel Chagas Rodrigues; Josias Chagas Rodrigues, casado com a Sra. Edivirges Chagas Rodrigues; Josue Chagas Rodrigues, casado com a Sra. Nair Chagas Rodrigues; Pastor Jessé Chagas Rodrigues, casado com a Sra. Vanda da Silva Rodrigues; Rute Chagas Rodrigues e Rosa Chagas Rodrigues, casada com o Sr. Carmo Ferreira de Lima. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.