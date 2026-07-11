Sr. Agnaldo Aparecido Massarutto Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Pedro Massarutto e da Sra. Maria Aparecida Copoli Massarutto, era casado com a Sra. Benedita do Amaral Massarutto; deixa os filhos: Danilo Massarutto, casado com a Sra. Vanessa Quadros Massarutto; Francielen Massaruto Lamberti, casada com o Sr. Fernando Lamberti e Rinaldo Massaruto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Appatecida de Jesus Guardia Outeiro Faleceu dia 10/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Waldecy Outeiro. Era filha do Sr. Miguel Guardia Sanches e da Sra. Maria Aguilar Larios, falecidos. Deixa as filhas: Adriana Regina Guardia Outeiro Jardim viúva de Natanael Macedo Jardim; Valéria Guardia Outeiro. Deixa os netos: Felipe Jardim e Tiago Jardim, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/07/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr Jayme de Arruda Dias Faleceu dia 11/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Aparecida Ribeiro Dias. Era filho do Sr. João carlos Dias e da Sra. Ercilia de Arruda Dias, falecidos. Deixa o filho: Luiz Henrique Ribeiro de Arruda Dias casado com Ana Carolina Herling Meira. Deixa o neto: Rafael Henrique de Arruda Dias, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/07/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.