A história de vida da pianista Maria Apparecida Romera Pinto Mahle se confunde com a história da música em Piracicaba. Conhecida carinhosamente como dona Cidinha Mahle, a pianista fez uma linda trajetória na música erudita de Piracicaba ao lado de seu marido, o maestro Ernst Mahle, com influência também em nível nacional e internacional.

Dona Cidinha começou a estudar música (piano) com 6 anos de idade, com D. Dirce Camargo, discípula de Fabiano Lozano, maestro, e de Magda Tagliaferro, pianista. E, desde então, não parou mais de estudar. Fez a Escola Normal, hoje Sud Mennucci, onde se formei professora, aos 18 anos.

Os livros, cadernos e partituras, aliás, são um dos segredos de Dona Cidinha para tanta vitalidade: “Sempre gostei muito de estudar”, conta ela, ainda mantém projetos na área da música, em especial, os “Concertos Ao Cair da Tarde”, que “me dão bastante satisfação e trabalho, com apresentações uma vez por mês e pretendo, se Deus quiser, seguir adiante, até quando Ele permitir”, revela.