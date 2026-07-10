A Copa do Mundo define neste sábado (11) os dois últimos classificados para as semifinais da competição. Serão dois jogos em solo norte-americano que carregam roteiro de Copa desde o pré-jogo. Em Miami, Noruega x Inglaterra abre a programação às 18h, enquanto Argentina x Suíça fecha a noite em Kansas City, às 22h, no horário de Brasília.

O confronto entre Noruega e Inglaterra marca um duelo inédito em Copas do Mundo, mesmo com um histórico de 12 partidas oficiais entre as seleções. O retrospecto favorece a Inglaterra, que soma sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas, mas a campanha norueguesa em 2026 já altera qualquer leitura mais tradicional.

A Noruega está de volta ao centro das atenções depois de eliminar o Brasil por 2 a 1 nas oitavas, em um jogo de muita eficiência nas chances criadas e maturidade. Tendo em vista esse desempenho, a equipe chega sem medo de disputar uma vaga inédita em semifinais, com Erling Haaland liderando uma geração que decidiu não abrir mão de protagonismo mesmo diante de camisas pesadas.