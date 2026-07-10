SRA. ADRIANA APARECIDA BATISTA CAETANO, faleceu dia 08/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 66 anos de idade. Era filha do Sr. Antonio Caetano e da Sra. Maria da Conceição Batista Caetano, falecidos. Deixa o filho: Paulo Henrique Caetano casado Natalia Silva de Lima. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/07/2026 as 13h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ALDO TELLES DE MENEZES, faleceu dia 09/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 97 anos de idade e era viúvo da Sra. Marlene Romano dos Santos Menezes. Era filho do Sr. Manoel Telles de Menezes e da Sra. Maria Augusta de Menezes, falecidos. Deixa os filhos: Mauricio Carlos Telles de Menezes, Sandra Regina de Menezes Lerco casada com Marcos Masson Lerco e Waldireni Regina Telles Menezes. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo será trasladado em auto fúnebre para a cidade de São Paulo e seu sepultamento ocorreu dia 10/07/2026 às 14h, saindo a urna mortuária do Velório Santana Chora Menino, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANDERSON BENEDITO COPOLI, faleceu dia 10/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade. Era filho do Sr. Aparecido Andréa Copoli e da Sra. Maria Aparecida Mendes Copoli, falecida. Deixa a filha: Ana Carolina – falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.