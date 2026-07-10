SRA. ADRIANA APARECIDA BATISTA CAETANO, faleceu dia 08/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 66 anos de idade. Era filha do Sr. Antonio Caetano e da Sra. Maria da Conceição Batista Caetano, falecidos. Deixa o filho: Paulo Henrique Caetano casado Natalia Silva de Lima. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/07/2026 as 13h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ALDO TELLES DE MENEZES, faleceu dia 09/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 97 anos de idade e era viúvo da Sra. Marlene Romano dos Santos Menezes. Era filho do Sr. Manoel Telles de Menezes e da Sra. Maria Augusta de Menezes, falecidos. Deixa os filhos: Mauricio Carlos Telles de Menezes, Sandra Regina de Menezes Lerco casada com Marcos Masson Lerco e Waldireni Regina Telles Menezes. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo será trasladado em auto fúnebre para a cidade de São Paulo e seu sepultamento ocorreu dia 10/07/2026 às 14h, saindo a urna mortuária do Velório Santana Chora Menino, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANDERSON BENEDITO COPOLI, faleceu dia 10/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade. Era filho do Sr. Aparecido Andréa Copoli e da Sra. Maria Aparecida Mendes Copoli, falecida. Deixa a filha: Ana Carolina – falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. CÉLIO ANTONIO DE OLIVEIRA, faleceu dia 10/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúvo da Sra. Vera Lucia Polli de Oliveira. Era filho do Sr. João Antonio de Oliveira e da Sra. Maria Milanesi de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Joceli Aparecida de Oliveira Dante casada com Carlos Eduardo Dante, Jocelaine Regina de Oliveira, Josivaldo Antonio de Oliveira casado com Daniela Antunes Lopes de Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala A, seguindo para o Cemitério Municipal de Saltinho. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LIZETE PEREIRA DOS SANTOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Domingos Manoel dos Santos e da Sra. Cecilia Pereira dos Santos, era casada com o Sr. Claudio Gabriel Santos; deixa os filhos: Sra. Claunice Gabriel dos Santos Filardi, casada com o Sr. Sergio Filardi; Sra. Agmar Gabriel dos Santos, casada com o Sr. João Valdir Aguiar; Sr. Edgar Gabriel dos Santos, casado com a Sra. Eliana Alves da Cruz; Sr. Antonio Jorge Gabriel dos Santos, casado com a Sra. Nadja Cristina Fernandes Santos e Sr. Claudionor Gabriel dos Santos. Deixa os netos: Thais, Thiago, Thamires, Thales, Rafael, Willian, Caroline, Lucas, Larissa, Daniel e Esther e os bisnetos: Helena, Gabriel, Daniel, Gabriel, Theo, Mariana; deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DE LOURDES DE SOUZA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Sebastião de Souza Lima e da Sra. Olivia Ferreira de Souza; deixa os filhos: Rogerio Daniel Bondance e Robson Bondance, casado com a Sra. Kaysa Mara Carvalho Bento Bondance. Deixa os netos: Keven, Ana Carolina, Katarina, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Parque Gramado na cidade de Americana/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARINA ANTONIA PINTO GARCIA, faleceu dia 08/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 76 anos de idade e era casada com o Sr. Jose Pinto da Silva Garcia. Era filha do Sr. Benedito Antonio Pinto e da Sra. Paula Antunes Pinto, falecidos. Deixa o filho: Renato Garcia casado com Aline Raquel Alves. Deixa a neta: Helena Alves Garcia, Guilherme Alves Garcia, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/07/2026 as 16h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARISA ROMANINI CASTELOTTI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Luiz Romanini e da Sra. Maria Artur Romanini, era viúva do Sr. Wilson Antonio Castelotti; deixa a filha Giovana Antonia Castelotti Doni, casada com o Sr. Carlos Alberto Doni. Deixa os netos: Murilo Jose Castelotti Panciera, casado com a Sra. Mayara Maricato Mardegan e Luccas Gabriel Castelotti Doni. Deixa também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARLENE ROMANO DOS SANTOS MENEZES, faleceu dia 09/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 89 anos de idade e era casada com o Sr. Aldo Telles de Menezes. Era filha da Sra. Oripia Romano dos Santos, falecida. Deixa os filhos: Mauricio Carlos Telles de Menezes, Sandra Regina de Menezes Lerco casada com Marcos Masson Lerco e Waldireni Regina Telles Menezes. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 09/07/2026 das 10h às 16h, no Parque da Ressurreição. Seguiu em auto fúnebre para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
MENINO: MATTEO VIVO FAVARETO CORREA Faleceu ontem, nesta cidade, filho do Sr. Adriano Ramos Favareto Correa e da Sra. Thalita Galetti Vivo Favareto Correa. Deixa os irmãos Frederico; Rafaella e Maria Alice, demais familiares. O velório ocorreu ontem das 14h30 às 17h na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.