Moradores da região central de Piracicaba encaminharam à redação do Jornal de Piracicaba diversos relatos sobre as condições de conservação da Praça Tibiriçá, localizada em frente à Escola Estadual Moraes Barros, uma das áreas de circulação de pedestres no Centro da cidade.

Segundo os relatos, as calçadas da praça continuam com trechos danificados, o que dificulta a circulação de quem passa diariamente pelo local. A situação afeta principalmente pessoas com mobilidade reduzida, como usuários de cadeiras de rodas, idosos e pessoas que utilizam carrinhos de bebê, que encontram obstáculos ao percorrer a área.

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