10 de julho de 2026
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Moradores cobram manutenção da praça da escola Moraes Barros

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
Segundo os relatos, as calçadas da praça continuam com trechos danificados, o que dificulta a circulação de quem passa diariamente pelo local
Segundo os relatos, as calçadas da praça continuam com trechos danificados, o que dificulta a circulação de quem passa diariamente pelo local

Moradores da região central de Piracicaba encaminharam à redação do Jornal de Piracicaba diversos relatos sobre as condições de conservação da Praça Tibiriçá, localizada em frente à Escola Estadual Moraes Barros, uma das áreas de circulação de pedestres no Centro da cidade.

Segundo os relatos, as calçadas da praça continuam com trechos danificados, o que dificulta a circulação de quem passa diariamente pelo local. A situação afeta principalmente pessoas com mobilidade reduzida, como usuários de cadeiras de rodas, idosos e pessoas que utilizam carrinhos de bebê, que encontram obstáculos ao percorrer a área.

Saiba mais:

Além das irregularidades nas calçadas, moradores informaram que parte do mobiliário urbano também apresenta problemas de conservação. Entre as situações apontadas estão bancos e lixeiras quebrados, que permanecem sem manutenção, conforme os relatos encaminhados à reportagem.

A Praça da escola Moraes Barros é utilizada diariamente por estudantes, trabalhadores, comerciantes e moradores da região central. O espaço também recebe pessoas que utilizam o local para descanso, encontros e deslocamento entre ruas do Centro.

Os moradores afirmam que os problemas de manutenção têm sido observados há algum tempo e solicitam a realização de serviços de reparo nas calçadas e no mobiliário urbano, além de ações de zeladoria para garantir melhores condições de uso da praça.

A acessibilidade em espaços públicos é prevista pela legislação brasileira e tem como objetivo assegurar que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam circular com segurança e autonomia. Calçadas em condições adequadas e mobiliário urbano conservado fazem parte dessa estrutura. 

O que diz a Prefeitura

A reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura de Piracicaba para solicitar um posicionamento sobre as reclamações encaminhadas pelos moradores e questionou se há previsão de manutenção na Praça Tibiriçá. Em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que estão sendo programadas as revitalizações de todas as praças, incluindo o referido local. A Pasta está fazendo os levantamentos e orçamentos necessários para, posteriormente, executar as revitalizações".

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