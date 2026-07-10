10 de julho de 2026
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ARTES VISUAIS

Mostra gratuita leva arte sobre papel ao centro de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
A Galeria 3 entrou em ritmo de montagem para receber a exposição 'Entre dobras e Superfícies: arte sobre papel', que abre ao público neste sábado (11).
A Galeria 3 entrou em ritmo de montagem para receber a exposição 'Entre dobras e Superfícies: arte sobre papel', que abre ao público neste sábado (11).

A Galeria 3 abre neste sábado (11), às 10h, a exposição "Entre dobras e superfícies: arte sobre papel", reunindo 13 mulheres artistas de Piracicaba e de outras cidades do Estado de São Paulo. Com entrada gratuita, a mostra poderá ser visitada até 11 de agosto e apresenta diferentes formas de utilização do papel como suporte e linguagem artística.

Localizada na Rua Prudente de Moraes, 1292, a Galeria 3 receberá obras produzidas por meio de técnicas como desenho, gravura, colagem, bordado, fotografia e livros de artista, além de trabalhos contemporâneos que transformam o papel em objetos e instalações.

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A curadoria é de Fabiola Notaria, que propõe um diálogo entre diferentes gerações de artistas e diversas maneiras de explorar o papel além de sua função tradicional. As obras evidenciam o material como elemento de criação, memória e experimentação, com trabalhos que utilizam cortes, dobras, costuras, impressões e sobreposições para construir diferentes narrativas visuais.

Entre os destaques da mostra está a presença do livro de artista, formato em que a própria estrutura do livro integra a obra de arte. Nesse tipo de produção, páginas, materiais, sequência e leitura fazem parte da experiência proposta ao visitante. Segundo a proposta curatorial, a exposição convida o público a observar as obras com mais tempo e atenção, valorizando detalhes, texturas e diferentes formas de interação com o papel em um ambiente de escala intimista.

Participam da exposição Alzira Balestero, Lidice Salgot, Luisa Libardi, Maíra Carvalho, Renata Girotto e Zelinda Jordão, de Piracicaba; Ana Kalassa, de Santos; Claudia Souza e Margarida Holler, de Jacareí; Debora Raya, de Campinas; Irene Guerreiro e Leonor Decourt, de São Paulo; e Liliana Pardin, de Embu das Artes.

Como programação paralela, a Galeria 3 promove, no dia 18 de julho, uma roda de conversa entre a curadora e as artistas participantes. O encontro será aberto ao público e abordará processos criativos, pesquisas e trajetórias das expositoras. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 18h, e aos sábados, das 9h às 15h, até 11 de agosto, com entrada gratuita na Galeria 3, localizada na Rua Prudente de Moraes, 1292, no Centro de Piracicaba.

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