Localizada na Rua Prudente de Moraes, 1292, a Galeria 3 receberá obras produzidas por meio de técnicas como desenho, gravura, colagem, bordado, fotografia e livros de artista, além de trabalhos contemporâneos que transformam o papel em objetos e instalações.

A Galeria 3 abre neste sábado (11), às 10h, a exposição "Entre dobras e superfícies: arte sobre papel", reunindo 13 mulheres artistas de Piracicaba e de outras cidades do Estado de São Paulo. Com entrada gratuita, a mostra poderá ser visitada até 11 de agosto e apresenta diferentes formas de utilização do papel como suporte e linguagem artística.

A curadoria é de Fabiola Notaria, que propõe um diálogo entre diferentes gerações de artistas e diversas maneiras de explorar o papel além de sua função tradicional. As obras evidenciam o material como elemento de criação, memória e experimentação, com trabalhos que utilizam cortes, dobras, costuras, impressões e sobreposições para construir diferentes narrativas visuais.

Entre os destaques da mostra está a presença do livro de artista, formato em que a própria estrutura do livro integra a obra de arte. Nesse tipo de produção, páginas, materiais, sequência e leitura fazem parte da experiência proposta ao visitante. Segundo a proposta curatorial, a exposição convida o público a observar as obras com mais tempo e atenção, valorizando detalhes, texturas e diferentes formas de interação com o papel em um ambiente de escala intimista.

Participam da exposição Alzira Balestero, Lidice Salgot, Luisa Libardi, Maíra Carvalho, Renata Girotto e Zelinda Jordão, de Piracicaba; Ana Kalassa, de Santos; Claudia Souza e Margarida Holler, de Jacareí; Debora Raya, de Campinas; Irene Guerreiro e Leonor Decourt, de São Paulo; e Liliana Pardin, de Embu das Artes.