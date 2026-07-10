Em um cenário em que empresas buscam equipes mais engajadas e produtivas, compreender como o cérebro influencia comportamentos, decisões e relacionamentos tornou-se um diferencial para quem ocupa cargos de liderança. É justamente essa proposta que norteia o curso "Neurociência Aplicada à Liderança", que será realizado nos dias 22 e 23 de julho, das 19h às 22h, na Acipi, em Piracicaba.

Voltado para empresários, executivos, líderes, gestores e profissionais de diferentes áreas, o treinamento reúne conceitos atuais da neurociência, inteligência emocional e desenvolvimento humano para transformar a forma como líderes conduzem pessoas e organizações. O objetivo é oferecer ferramentas práticas que possam ser aplicadas imediatamente no ambiente corporativo, fortalecendo competências como comunicação, tomada de decisão, negociação e desenvolvimento de equipes.

Para o psicanalista, professor universitário e executivo corporativo Júnior Ometto, um dos maiores equívocos da liderança moderna ainda está na maneira como muitas empresas tentam motivar seus colaboradores. "O erro mais comum é tratar a motivação humana como uma equação puramente racional, baseada apenas em comando, controle, recompensas e pressão. Quando um líder trabalha apenas com cobranças e metas agressivas, ativa no cérebro mecanismos ligados ao estresse, comprometendo justamente a criatividade, a inovação e a capacidade de tomar boas decisões", explica.