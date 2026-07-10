10 de julho de 2026
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CAPACITAÇÃO

Neurociência na liderança é tema de curso em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Com mais de duas décadas de experiência corporativa, Júnior Ometto compartilha estratégias para desenvolver lideranças mais eficientes.
Com mais de duas décadas de experiência corporativa, Júnior Ometto compartilha estratégias para desenvolver lideranças mais eficientes.

Em um cenário em que empresas buscam equipes mais engajadas e produtivas, compreender como o cérebro influencia comportamentos, decisões e relacionamentos tornou-se um diferencial para quem ocupa cargos de liderança. É justamente essa proposta que norteia o curso "Neurociência Aplicada à Liderança", que será realizado nos dias 22 e 23 de julho, das 19h às 22h, na Acipi, em Piracicaba.

Voltado para empresários, executivos, líderes, gestores e profissionais de diferentes áreas, o treinamento reúne conceitos atuais da neurociência, inteligência emocional e desenvolvimento humano para transformar a forma como líderes conduzem pessoas e organizações. O objetivo é oferecer ferramentas práticas que possam ser aplicadas imediatamente no ambiente corporativo, fortalecendo competências como comunicação, tomada de decisão, negociação e desenvolvimento de equipes.

Para o psicanalista, professor universitário e executivo corporativo Júnior Ometto, um dos maiores equívocos da liderança moderna ainda está na maneira como muitas empresas tentam motivar seus colaboradores. "O erro mais comum é tratar a motivação humana como uma equação puramente racional, baseada apenas em comando, controle, recompensas e pressão. Quando um líder trabalha apenas com cobranças e metas agressivas, ativa no cérebro mecanismos ligados ao estresse, comprometendo justamente a criatividade, a inovação e a capacidade de tomar boas decisões", explica.

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Da cobrança ao engajamento

Segundo Ometto, a neurociência demonstra que resultados sustentáveis surgem quando o ambiente favorece segurança psicológica, autonomia, pertencimento e desenvolvimento contínuo. Em vez de concentrar esforços apenas na cobrança por metas, o líder precisa criar condições para que as pessoas entreguem seu melhor de forma natural e consistente.

"Para melhorar o desempenho da equipe, é fundamental construir uma cultura baseada em clareza, empatia, feedback constante, reconhecimento e autonomia. Estudos recentes mostram que mais de 70% do engajamento e dos resultados de uma equipe dependem diretamente do estilo de gestão adotado pelo líder", destaca o especialista.

Ao final do curso, os participantes sairão preparados para aplicar ferramentas práticas de neurociência e inteligência emocional no dia a dia das organizações. "Se o cérebro comanda o comportamento humano, por que ainda insistimos em liderar sem compreender como ele funciona?", provoca Ometto. Segundo ele, a capacitação oferece uma abordagem atual e aplicada, alinhada às demandas do mercado e às diretrizes mais recentes relacionadas à saúde mental e ao ambiente organizacional.

Serviço

O curso Neurociência Aplicada à Liderança será realizado nos dias 22 e 23 de julho, das 19h às 22h, em formato presencial na Acipi, localizada na Rua Prudente de Morais, 459 - Centro. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola de Negócios Acipi. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (19) 3417-1766 ou pelo WhatsApp (19) 99895-6623.

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