Em um cenário em que empresas buscam equipes mais engajadas e produtivas, compreender como o cérebro influencia comportamentos, decisões e relacionamentos tornou-se um diferencial para quem ocupa cargos de liderança. É justamente essa proposta que norteia o curso "Neurociência Aplicada à Liderança", que será realizado nos dias 22 e 23 de julho, das 19h às 22h, na Acipi, em Piracicaba.
Voltado para empresários, executivos, líderes, gestores e profissionais de diferentes áreas, o treinamento reúne conceitos atuais da neurociência, inteligência emocional e desenvolvimento humano para transformar a forma como líderes conduzem pessoas e organizações. O objetivo é oferecer ferramentas práticas que possam ser aplicadas imediatamente no ambiente corporativo, fortalecendo competências como comunicação, tomada de decisão, negociação e desenvolvimento de equipes.
Para o psicanalista, professor universitário e executivo corporativo Júnior Ometto, um dos maiores equívocos da liderança moderna ainda está na maneira como muitas empresas tentam motivar seus colaboradores. "O erro mais comum é tratar a motivação humana como uma equação puramente racional, baseada apenas em comando, controle, recompensas e pressão. Quando um líder trabalha apenas com cobranças e metas agressivas, ativa no cérebro mecanismos ligados ao estresse, comprometendo justamente a criatividade, a inovação e a capacidade de tomar boas decisões", explica.
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Da cobrança ao engajamento
Segundo Ometto, a neurociência demonstra que resultados sustentáveis surgem quando o ambiente favorece segurança psicológica, autonomia, pertencimento e desenvolvimento contínuo. Em vez de concentrar esforços apenas na cobrança por metas, o líder precisa criar condições para que as pessoas entreguem seu melhor de forma natural e consistente.
"Para melhorar o desempenho da equipe, é fundamental construir uma cultura baseada em clareza, empatia, feedback constante, reconhecimento e autonomia. Estudos recentes mostram que mais de 70% do engajamento e dos resultados de uma equipe dependem diretamente do estilo de gestão adotado pelo líder", destaca o especialista.
Ao final do curso, os participantes sairão preparados para aplicar ferramentas práticas de neurociência e inteligência emocional no dia a dia das organizações. "Se o cérebro comanda o comportamento humano, por que ainda insistimos em liderar sem compreender como ele funciona?", provoca Ometto. Segundo ele, a capacitação oferece uma abordagem atual e aplicada, alinhada às demandas do mercado e às diretrizes mais recentes relacionadas à saúde mental e ao ambiente organizacional.
Serviço
O curso Neurociência Aplicada à Liderança será realizado nos dias 22 e 23 de julho, das 19h às 22h, em formato presencial na Acipi, localizada na Rua Prudente de Morais, 459 - Centro. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola de Negócios Acipi. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (19) 3417-1766 ou pelo WhatsApp (19) 99895-6623.