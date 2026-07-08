As quartas de final da Copa do Mundo estão definidas e prometem confrontos de alto nível na disputa por uma vaga entre as quatro melhores seleções do torneio. Os jogos serão disputados entre quinta-feira e (9) e sábado (11). Ainda estão na disputa seis seleções europeias (França, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça), uma sul-americana (Argentina) e uma africana (Marrocos).

A abertura da fase eliminatória acontece nesta quinta-feira (9), às 17h, com o duelo entre França e Marrocos. Amanhã (10), às 16h, será a vez de Espanha e Bélgica entrarem em campo em busca da classificação.

No sábado (11), a rodada será encerrada com mais dois confrontos. Às 18h, Noruega e Inglaterra medem forças. Mais tarde, às 22h, Argentina e Suíça disputam a última vaga nas semifinais.