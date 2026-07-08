As quartas de final da Copa do Mundo estão definidas e prometem confrontos de alto nível na disputa por uma vaga entre as quatro melhores seleções do torneio. Os jogos serão disputados entre quinta-feira e (9) e sábado (11). Ainda estão na disputa seis seleções europeias (França, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça), uma sul-americana (Argentina) e uma africana (Marrocos).
A abertura da fase eliminatória acontece nesta quinta-feira (9), às 17h, com o duelo entre França e Marrocos. Amanhã (10), às 16h, será a vez de Espanha e Bélgica entrarem em campo em busca da classificação.
No sábado (11), a rodada será encerrada com mais dois confrontos. Às 18h, Noruega e Inglaterra medem forças. Mais tarde, às 22h, Argentina e Suíça disputam a última vaga nas semifinais.
O chaveamento da fase seguinte também já está definido. A primeira semifinal será realizada na terça-feira (14), às 16h, reunindo o vencedor de França x Marrocos contra o vencedor de Espanha x Bélgica. Já a segunda semifinal acontece na quarta-feira (15), também às 16h, entre os vencedores de Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça.
A decisão do terceiro lugar será disputada no sábado (18), às 18h, entre os derrotados das semifinais. A grande final está marcada para domingo (19), às 16h, quando os vencedores das duas semifinais se enfrentarão pelo título da competição.
BRASIL
Somente um dos 26 jogadores da seleção brasileira voltou no voo fretado oferecido pela CBF após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O lateral-direito Danilo, do Flamengo, se juntou a membros do estafe da CBF e da seleção, das áreas de marketing, comunicação e segurança, rumo ao Rio. Os demais atletas começaram a deixar o hotel The Ridge, em Basking Ridge, Nova Jersey, já na noite de domingo (5), dia da derrota de 2 a 0 para os noruegueses.
Neymar, por exemplo, já postou que estava com a família em Orlando e Vinícius Jinior foi para Ibiza, na Espanha. Endrick ainda foi visto em Morristown, jantando em restaurante.
Cada jogador pôde decidir se queria retornar ao Brasil, se queria ir à Europa, os que lá jogam, ou se desejavam passar mais dias nos Estados Unidos.
Apenas sete jogadores defendem clubes brasileiros: Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá, quarteto do Flamengo, Neymar (Santos), Weverton (Grêmio) e Danilo Santos (Botafogo). O goleiro gremista ganhou alguns dias de folga e vai se reapresentar na próxima segunda-feira.