A Agência Reguladora Ares-PCJ emitiu parecer favorável à proposta de repactuação de obrigações da Parceria Público-Privada (PPP) nº 48/2012, firmada entre a Prefeitura de Piracicaba, por meio do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), e a Concessionária Mirante para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário e gestão da hidrometria em Piracicaba.

O Parecer Consolidado nº 29/2026 concluiu pela legitimidade, viabilidade jurídica e vantajosidade da solução consensual construída entre as partes, que prevê novos investimentos e atualização das obrigações contratuais.

A proposta foi desenvolvida para adequar o contrato ao crescimento do município, às exigências ambientais e às diretrizes do Novo Marco Legal do Saneamento, além de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da parceria e ampliar a capacidade de prestação dos serviços.

Entre os principais investimentos previstos com a repactuação estão a implantação de uma solução definitiva para o tratamento e destinação do lodo da ETA Luiz de Queiroz, investimentos estruturais nas redes e ramais de esgoto, a incorporação da operação do sistema em Núcleos de Interesse Social (NIS), a desativação de 13 fossas-filtro e o fortalecimento das atividades de hidrometria, incluindo leitura, corte, ligação, religação e combate a fraudes e perdas.