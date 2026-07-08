Os moradores de Piracicaba devem enfrentar uma manhã de temperaturas baixas nesta quarta-feira (8), seguida por uma tarde de tempo agradável e predomínio de sol. A previsão indica um dia estável, sem expectativa de chuva, favorecendo atividades ao ar livre e o deslocamento pela cidade.
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De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima próxima de 9°C nas primeiras horas do dia, enquanto a temperatura máxima pode chegar aos 23°C a 24°C durante a tarde. A baixa umidade relativa do ar no período mais quente exige atenção especial à hidratação, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
O céu permanece com poucas nuvens ao longo do dia, e os ventos sopram com fraca intensidade, contribuindo para a sensação de conforto térmico durante a tarde. Já à noite, as temperaturas voltam a cair rapidamente, mantendo o clima típico do inverno paulista.
A recomendação é que a população utilize agasalhos no início da manhã e no período noturno, além de reforçar a ingestão de líquidos ao longo do dia, devido ao tempo seco. Não há previsão de chuva para Piracicaba nesta quarta-feira, e as condições climáticas devem permanecer estáveis.