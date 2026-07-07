A deputada estadual Professora Bebel (PT) esteve na tarde desta última segunda-feira (6), em visita ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, quando foi recebida pelo seu presidente, Wagner da Silveira, o Juca, e pelos diretores Emerson Antonio da Silva (Sucrilho) e José Florêncio da Silva (Bahia). Na visita, em que esteve acompanhada do presidente do PT na cidade, Pedro Totti, e de assessores, a deputada Professora Bebel pôde conhecer os diversos departamentos da entidade, destacou suas principais ações, discutiu parcerias que possam ser desenvolvidas com a Apeoesp, onde é sua primeira presidenta licenciada, voltadas aos professores e demais profissionais da educação, e principalmente um trabalho para garantir a criação de um centro de qualificação de mão de obra tanto para o setor metal metalúrgico como para outras áreas da economia de Piracicaba e região.

Bebel se colocou à disposição para contribuir com recursos para a realização de cursos de qualificação, tanto através de emendas parlamentares do seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assim como em articulações diretas com o governo federal do presidente Lula, com quem mantêm uma excelente relação. Neste trabalho, a parlamentar se comprometeu a articular uma aproximação do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e com com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, para que possam, inclusive, vir à cidade com a finalidade de debater a criação de um centro de formação e qualificação profissional.

A deputada Professora Bebel lembrou que, recentemente, o governo federal, inclusive garantiu R$ 235 mil, para a realização de cursos para qualificação profissional, fruto de uma articulação que fez diretamente junto ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, atendendo a solicitação do secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda da cidade, José Luiz Ribeiro, que também é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Este recurso é voltado para o fortalecimento da capacitação profissional e a promoção de novas oportunidades de empregos na cidade.