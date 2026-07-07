A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) celebra, nesta quinta-feira (9), 93 anos de história vivendo um dos momentos mais expressivos de sua trajetória. A entidade alcançou um recorde histórico de mais de 7.700 empresas associadas, resultado que reforça sua atuação como referência no apoio ao comércio, à indústria e ao setor de serviços, ao mesmo tempo em que investe na modernização de sua estrutura para ampliar o atendimento às empresas.
Fundada em 1933, a Acipi consolidou sua atuação conectando empresários, oferecendo soluções para o desenvolvimento dos negócios e acompanhando as transformações do mercado. Ao longo de quase um século, a entidade ampliou seus serviços sem perder o foco na representação dos interesses do setor produtivo e na construção de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo.
Essa relação de confiança pode ser vista na história do Bazar Modelo, empresa associada há 74 anos. A parceria começou com o fundador do negócio e atravessou gerações da família Lorandi. Hoje, sob a gestão de Marina Lorandi, a empresa segue utilizando os serviços da entidade e destaca a importância da Acipi para fortalecer o comércio local diante dos desafios impostos pelo crescimento das vendas digitais e pelas mudanças no comportamento do consumidor.
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Modernização amplia serviços e fortalece a entidade
Além do crescimento no número de associadas, a Acipi também avança em um amplo projeto de retrofit do Edifício Telmo Otero. As obras abrangem cerca de 1.600 metros quadrados e incluem melhorias em acessibilidade, sustentabilidade, conforto, controle de acesso e reorganização dos ambientes. A fase atual concentra a modernização do térreo, que ganhará nova recepção, áreas de convivência, espaços para treinamentos e um miniauditório.
As intervenções também modernizaram o subsolo, com atualização completa do auditório e reforma do foyer. Nos pavimentos superiores, empresas como XP Investimentos, Jucesp e Glovis já ocupam espaços revitalizados, fortalecendo a integração da entidade com operações empresariais de diferentes segmentos e ampliando a utilização do prédio histórico.
Segundo o presidente da Acipi, Mauricio Benato, o crescimento da entidade reflete a confiança do empresariado e o compromisso em oferecer soluções para todas as etapas da jornada empresarial. Atualmente, a associação reúne um amplo portfólio de serviços, que inclui certificação digital, consultas ao SCPC, cursos, convênios, apoio jurídico, programas de qualificação, soluções de negócios e iniciativas voltadas ao desenvolvimento de jovens e mulheres empreendedoras, consolidando sua relevância para a economia de Piracicaba.