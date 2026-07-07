A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) celebra, nesta quinta-feira (9), 93 anos de história vivendo um dos momentos mais expressivos de sua trajetória. A entidade alcançou um recorde histórico de mais de 7.700 empresas associadas, resultado que reforça sua atuação como referência no apoio ao comércio, à indústria e ao setor de serviços, ao mesmo tempo em que investe na modernização de sua estrutura para ampliar o atendimento às empresas.

Fundada em 1933, a Acipi consolidou sua atuação conectando empresários, oferecendo soluções para o desenvolvimento dos negócios e acompanhando as transformações do mercado. Ao longo de quase um século, a entidade ampliou seus serviços sem perder o foco na representação dos interesses do setor produtivo e na construção de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo.

Essa relação de confiança pode ser vista na história do Bazar Modelo, empresa associada há 74 anos. A parceria começou com o fundador do negócio e atravessou gerações da família Lorandi. Hoje, sob a gestão de Marina Lorandi, a empresa segue utilizando os serviços da entidade e destaca a importância da Acipi para fortalecer o comércio local diante dos desafios impostos pelo crescimento das vendas digitais e pelas mudanças no comportamento do consumidor.