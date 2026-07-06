A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou que a Polícia Federal (PF) tome o depoimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no inquérito que investiga uma suposta prática de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A manifestação foi encaminhada nesta segunda-feira (6) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, a oitiva do parlamentar ainda é necessária para a conclusão da investigação e pode, inclusive, abrir espaço para uma eventual retratação prevista na legislação penal.

PGR quer nova etapa da investigação

No parecer enviado ao STF, Gonet pediu que o processo retorne à Polícia Federal para a realização do depoimento de Flávio Bolsonaro. Após essa diligência, a PGR pretende analisar novamente o relatório final antes de decidir sobre os próximos passos do caso.